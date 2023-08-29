Mavi ay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Türkiye’den gözükecek mi?

Mavi Ay ne zaman gerçekleşecek? Mavi Ay neyi ifade ediyor? Mavi Ay'ın bize bir etkisi var mı?
Mavi Ay ne zaman gerçekleşecek? Mavi Ay neyi ifade ediyor? Mavi Ay'ın bize bir etkisi var mı?
MAVİ AY NE ZAMAN OLACAK?
Mavi Ay, 30 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. 30 Ağustos'ta ortaya çıkacak olan ikinci tam süper Ay, bir "Mavi Ay" olacak.
Mavi Ay, Türkiye saatiyle 04:36'da zirveye ulaşacak. Mavi ay sırasında gökyüzüne bakanlar Satürn'ü de görebilecek.
MAVİ AY NEDİR?
Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.
Dünya'da meydana gelen volkanik patlama ve orman yangınlarının neden olduğu toz bulutlarının hareketi sırasında dolunay bir süreliğine mavi tonlarda görünüyor. Gökbilimciler aslında Ay'ın renginin değişmediğini, toz bulutları sebebiyle öyle göründüğünü bildiriyor.
AY GERÇEKTEN MAVİ Mİ OLUYOR?
Dünya'da meydana gelen volkanik patlama ve orman yangınlarının neden olduğu toz bulutlarının hareketi sırasında dolunay bir süreliğine mavi tonlarda görünüyor. Gökbilimciler aslında Ay'ın renginin değişmediğini, toz bulutları sebebiyle öyle göründüğünü bildiriyor.
MAVİ DOLUNAY'DAN ETKİLENECEK BURÇLAR
Mavi Dolunay'dan etkilenecek burçlar arasında Boğa, Aslan, Akrep ve Kova yer alıyor.
Bu sene gerçekleşecek mavi dolunayı özel kılan bir diğer durum ise; Cadılar Bayramı'na denk geliyor olması. Mavi dolunay sırasında fiziksel sebeplerle oluşan bulutların hareketleriyle gökyüzünün mavi tonlarında görülmesi bekleniyor.
Mavi Ay dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesidir. Nadir yaşanan bir gök olayı olan Mavi Ay Mavi Ay, Ay'ın mavi renkte görünmesi anlamına gelmiyor. Hava koşullarının uygun ve bulutsuz olmasıyla durumunda Mavi Ay çıplak gözle rahatlıkla izlenebilir. Mavi Ay gözlemi yapabilmek için en iyi yol teleskoptur.