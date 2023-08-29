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Haberler Gündem Okullar ne zaman açılacak? İşte 2023-2024 MEB takvimi...

Okullar ne zaman açılacak? İşte 2023-2024 MEB takvimi...

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Yaz tatili bitiyor, okullar ne zaman açılıyor? Ara, sömestr ve yaz tatilleri de belli oldu. Peki okulların açılmasına ne kadar kaldı? İşte 2023-2024 MEB takvimi...

HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? İşte 2023-2024 MEB takvimi...

2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

Okullar ne zaman açılacak? İşte 2023-2024 MEB takvimi...

İlkokula yeni başlayacak minikler için ise 4 Eylül'de adaptasyon sağlanması adına süreç erken başlayacak.

Okullar ne zaman açılacak? İşte 2023-2024 MEB takvimi...

ARA TATİL TARİHLERİ

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.Bahar döneminde tatil tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi. Eğitim-öğretim yılı ise 14 Haziran'da son bulacak.

Okullar ne zaman açılacak? İşte 2023-2024 MEB takvimi...

BAKANDAN DEVAMSIZLIK AÇIKLAMASI

Milli eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 dönemi için devamsızlık konusunda af olmayacığın, sınıf tekrarırın olabileceğini açıkladı.

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