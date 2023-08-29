Okullar ne zaman açılacak? İşte 2023-2024 MEB takvimi...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar ne zaman açılacak?
2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.
İlkokula yeni başlayacak minikler için ise 4 Eylül'de adaptasyon sağlanması adına süreç erken başlayacak.
ARA TATİL TARİHLERİ
Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.Bahar döneminde tatil tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi. Eğitim-öğretim yılı ise 14 Haziran'da son bulacak.
BAKANDAN DEVAMSIZLIK AÇIKLAMASI
Milli eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 dönemi için devamsızlık konusunda af olmayacığın, sınıf tekrarırın olabileceğini açıkladı.