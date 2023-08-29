Okullar ne zaman açılacak? İşte 2023-2024 MEB takvimi...

ARA TATİL TARİHLERİ

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.Bahar döneminde tatil tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi. Eğitim-öğretim yılı ise 14 Haziran'da son bulacak.