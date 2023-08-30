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Haberler Gündem Ortak tatbikat ABD ile ilişkilere olumlu yansıdı

Ortak tatbikat ABD ile ilişkilere olumlu yansıdı

HABER MERKEZİ
Ortak tatbikat ABD ile ilişkilere olumlu yansıdı

ABD ve Türkiye, Akdeniz'de ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikata Türkiye'den TCG Anadolu gemisi katılırken, ABD donanması uçak gemisi USS Gerald R. Ford'u gönderdi.

EN BÜYÜK İŞBİRLİĞİ

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye ve ABD'nin "en az 7 yılın en büyük ortak askeri tatbikatını" gerçekleştirdiğini okurlarına aktardı. Bu gelişmenin "ilişkilerin iyileşmesinin bir işareti" olduğu belirtilen haberde, ismi açıklanmayan üç Türk yetkilinin açıklamalarına yer verildi: Geçtiğimiz hafta yapılan tatbikatlar ve Kongre heyetinin ziyareti, tarafların uzun süredir devam eden ittifaklarını yeniden inşa etmeye çalıştığını gösteriyor.

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