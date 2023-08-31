Başkan Erdoğan’dan Deniz Harp Okulu Diploma Töreni’nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sınırlarımız içinde ve dışında devletimizin bekası için görev yapan tüm güvenlik kuvvetlerimize Rabb'imden başarılar diliyorum.

Bu topraklardaki bin yıllık tarihimiz içerisinde yeni bir başlangıcı ifade eden cumhuriyetimizi sadece konserlere boğmak doğru değildir. Anma etkinlileri ile, milletçe büyük bir coşkuya yürümektir. Cumhurla cumhuriyeti buluşturan bir yönetim olarak 2023 senesini hak ettiği bir şekilde idrak etmenin gayreti içerisindeyiz. Buradan çıkaracağımız dersler ışığında geleceğimizi şekillendirmek önem arz ediyor. Milletimizi karşılaştığıı onca badireye rağmen ayakta tutan vasfı, birliğine, beraberliğine sahip çıkmasıdır.

Her konuda aynı düşünmesek dahi aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz. Kökenimiz, hayat tarzımız farklı olsa da, Türkiye olarak ortak payda da buluşabilmeliyiz.

Dün gece milletimizin takdirine sunduğumuz 100. yıl marşımız bunlardan bir tanesiydi.

Bugün de sizlerin heyecanınıza ortak oluyoruz. Engin birikimleriyle öğrencilerimizin mezuniyetine destek veren tüm hocalarımızı ve komutanlarımızı kutluyorum.