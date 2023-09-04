Son dakika: Soçi’de kritik görüşme! Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi'de bir araya geldi. Dünyanın merakla beklediği toplantı öncesi iki lider açıklamalarda bulundu. Görüşme sonrası iki lider, ortak basın açıklamasında bulundu.

Görüşme sonrası Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşı:

"Kıymetli dostum Putin'e misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Deprem ve orman yangınları sırasında verdikleri destek için şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Putin'le daima yakın telefon diplomasisi ile tmas hjalinde olduk. Gündemimizdeki konuları ele aldık. Ticaret, enerji, tarım, ekonomi başta olmak üzere iş birliğimizi daha da güçlendirmek üzere atılabilecek adımları değerlendirdik.

100 milyar dolar olarak belirlediğimiz ticaret hacmi hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yılın ilk 7 ayında 3,5 milyon Rus turiz ülkemize geldi. Bu sayının daha da artacağına inanıyorum. Rusya'nın KKTC'de ofis açma karaırndan memnuniyet duyduk. Karadeniz girşiimi küresel gıda krizi ile mücadelede anahtar rol oynadı. Afrija gibi tahıla en çok ihtiyaç duyanlar için nefes borusu oldu.

Karadeniz tahıl girişiminin canlandırılmasını ele aldık. Bu yeni süreç vasıtasıyla netice almanın mümkün olduğu kanaatindeyiz.

PUTİN'DEN TAHIL KORİDORU MESAJI: GÖRÜŞMELERE AÇIĞIZ

Öte yandan Başkan Erdoğan ve Putin, görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yapacağımız görüşmeden sonra dünyaya verilecek mesaj, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım, çok önemli olacak" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise görüşmede Ukrayna krizi ve tahıl koridoru konularının ele alınacağını belirterek, "Biz bu görüşmelere açığız." dedi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre; Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi.

Putin'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Seçimlerin ardından ilk kez yüz yüze bir araya geliyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacmimiz artıyor. Enerji alanındaki ilişkilerimiz güçlü şekilde ilerliyor. Ukrayna krizini ve tahıl koridorunu konuşacağız. Tahıl anlaşmasını gündeme getireceksiniz, biz bu görüşmelere açığız.

Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok farklı bir dönemde olunduğunu ifade eden Erdoğan, "Hele hele Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın geldiği böyle bir dönemde bu ziyareti gerçekleştirmiş olmak, sizin bu daveti yapmış olmanız beni ve heyetimi gerçekten mutlu etmiştir." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, "Türkiye Rusya arasındaki ilişkilerde özellikle şu andaki dış ticaret hacmimizin 62 milyar dolarda olması ve 100 milyar dolar hedefine doğru yürüyor olmamız bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Bugün burada Merkez Bankası başkanlarımızın bir araya gelmesi, birbirleriyle ayrıca görüşecek olmalarının, aramızdaki ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında da önemli olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Akkuyu Nükleer Enerji Santralindeki gelişmelerin gayet iyi devam ettiğini, orada 25 bine yakın istihdam sağlanmasının önemli olduğunu dile getiren Erdoğan, "İlk üniteyle ilgili atılmış olan adım gayet güzel. Kaldı ki bizim daha önce de sizinle görüştüğümüz gibi Sinop Nükleer Enerji Santraliyle ilgili de bir adım atmamız söz konusu olacak diye düşünüyorum. Tabii Trakya'da bir 'hub'ın olacak olması o da ayrı bir zenginlik ve bir canlılık unsuru." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasındaki en önemli adımlardan birinin turizm noktasındaki gelişmeler olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Turizmde de şu anda Rusya bizde bir numara. Böyle bir konumda. Bütün bunlarla beraber tabii en önemli adım, herkes bugün Türkiye Rusya ilişkilerinde bu ziyaretimizle Tahıl Koridoru meselesine bakıyorlar. Buradan Tahıl Koridoruyla ilgili bugün ne çıkacak diye bunu bekliyorlar. İnanıyorum ki yapacağımız görüşmeden sonra da basın toplantısıyla verilecek mesaj dünyaya, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım çok çok önemli olacak.

Bir diğer aramızdaki en önemli konu savunma sanayiine yönelik attığımız ve atacağımız adımlar. Enerji sektöründe zaten aramızdaki adım, özellikle doğal gaz konusunda biz birinci derecede şu anda Rusya ile doğal gazda çok önemli ilişki içerisindeyiz. Bunu daha da geliştirerek devam ettireceğimize inanıyorum. Bu arada yaz mevsimiyle ilgili malum yangınlar, orman yangınları ve bu konuda da bize gönderdiğiniz 2 uçakla gerçekten çok ciddi derdimize derman oldunuz. Tabii bunu 2 kat daha, 1 kat daha artırabilirsek çok daha isabetli olacak, çünkü bu yaz mevsimi devamlı bu tehdidin altındayız ve bu tehdidi atlatmamızda çok ciddi faydalar var."

Basına kapalı olan görüşme sona erdi.