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Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'da düzenlenecek olan G20 Liderler Zirvesi'ne katılım sağlayacak. Erdoğan, G20'nin ardından 17-21 Eylül'de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu'na katılacak.

AA
Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 8-10 Eylül'de Hindistan'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre G20 Liderleri, zirvede "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana teması altında gerçekleştirilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacak.

Başkan Erdoğan'ın, G20 liderleriyle bir araya gelmesi, ayrıca zirveye katılan bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslarda bulunması da öngörülüyor.

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