Özcan Deniz 2. kez baba oluyor! Samar Dadgar hamile...

Oğlunun annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz, aradığı aşkı İranlı modacı Samar Dadgar'da bulmuştu.
Oğlunun annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz, aradığı aşkı İranlı modacı Samar Dadgar'da bulmuştu.
51 yaşındaki Özcan Deniz, modacı sevgilisi Samar Dadgar ile ocak ayında nikah masasına oturmuştu.
Sabah Gazetesi'nden Ömer Karahan'ın haberine göre; Taze evli çiftten müjdeli haber geldi. Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hamile.
Ünlü sanatçı, mutlu haberi aldıktan sonra İranlı eşinin annesi ve babasını da İstanbul'a getirdi.
Zekeriyaköy'de bir siteye yerleşen Dadgar'ın annesi ve babası torun heyecanını akrabalarıyla paylaştı.
Müjdeli haber, İran'da sevinçle karşılandı. Özcan Deniz'in 2019'da olaylı bir şekilde boşandığı Feyza Aktan ile evliliğinden de Kuzey isminde bir oğlu var.