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Haberler Gündem Özcan Deniz 2. kez baba oluyor! Samar Dadgar hamile...

Özcan Deniz 2. kez baba oluyor! Samar Dadgar hamile...

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, kendisinden 24 yaş küçük genç modacı Samar Dadgar ile geçtiğimiz Ocak ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuş ve ikili yaptıkları paylaşımlarla evlendiklerini duyurmuştu. Ünlü çiftten bebek haberi geldi. Samar Dadgar hamile!

SABAH

Oğlunun annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz, aradığı aşkı İranlı modacı Samar Dadgar'da bulmuştu.

Özcan Deniz 2. kez baba oluyor! Samar Dadgar hamile...

51 yaşındaki Özcan Deniz, modacı sevgilisi Samar Dadgar ile ocak ayında nikah masasına oturmuştu.

Özcan Deniz 2. kez baba oluyor! Samar Dadgar hamile...

Sabah Gazetesi'nden Ömer Karahan'ın haberine göre; Taze evli çiftten müjdeli haber geldi. Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hamile.

Özcan Deniz 2. kez baba oluyor! Samar Dadgar hamile...

Ünlü sanatçı, mutlu haberi aldıktan sonra İranlı eşinin annesi ve babasını da İstanbul'a getirdi.

Özcan Deniz 2. kez baba oluyor! Samar Dadgar hamile...

Zekeriyaköy'de bir siteye yerleşen Dadgar'ın annesi ve babası torun heyecanını akrabalarıyla paylaştı.

Özcan Deniz 2. kez baba oluyor! Samar Dadgar hamile...

Müjdeli haber, İran'da sevinçle karşılandı. Özcan Deniz'in 2019'da olaylı bir şekilde boşandığı Feyza Aktan ile evliliğinden de Kuzey isminde bir oğlu var.

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