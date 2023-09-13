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Haberler Gündem KYK yurt sonuçları açıklandı: KYK yurt kaydı nasıl yapılır?

KYK yurt sonuçları açıklandı: KYK yurt kaydı nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 29 Ağustos tarihinde başlatılan KYK yurt başvuruları 2 Eylül'de sona ermişti. KYK yurt sonuçları açıklandı. Peki 2023 GSB KYK yurt kaydı nasıl yapılır, yurt ücreti ne kadar? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Merakla beklenen 2023 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Peki yurt kaydı nasıl yapılır? KYK yurt kayıtları ne zaman yapılır?

KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandı. Öğrenciler şimdi de yurt kayıt tarihlerini sorguluyor. Sonuçlarla beraber kayıt tarihi de paylaşılıyor. Ayrıca İlk kayıt ücreti yatırıldıktan sonra 13-16 Eylül (saat 23:00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden 'Yurt Kayıt İşlemleri' menüsünde yer alan "Yurt Taahhütname Onayı"nın gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ardından da gerekli belgeler yurt müdürlüklerine teslim edilecek. Ancak KYK yurt kayıtları ve süreçle ilgili en doğru bilgi yerleşilen yurtların müdürlüklerinden alınabilir.

KYK yurt sonuçları açıklandı: KYK yurt kaydı nasıl yapılır?

İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

KYK yurt sonuçları açıklandı: KYK yurt kaydı nasıl yapılır?

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

Tip 1 ücreti aylık 345 lira,
Tip 2 ücreti aylık 405 lira,
Tip 3 ücreti aylık 480 lira,
Tip 5 ücreti aylık 510 lira
Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.

KYK yurt sonuçları açıklandı: KYK yurt kaydı nasıl yapılır?

KYK YURT ÜCRETİ ÖDEME NASIL YAPILIR?

YURT ÜCRETLERİNİZİ AYIN 1'İNDEN SON İŞ GÜNÜ SAAT 16.00'ya KADAR ÖDEYEBİLİRSİNİZ.

1)Yurt ücretlerinizi Ziraat ATM'lerden (KARTSIZ İŞLEMLER / EĞİTİM ÖDEMELERİ), kyk.gsb.gov.tr (E – ÖDEME) ekranından on-line veya Ziraat İnternet Bankacılığı ( EĞİTİM ÖDEMELERİ)'ndan ödeyebilirsiniz.

2)Ödemelerinizi ilgili ekranlardan TC KİMLİK numaranızla yapmanız gerekmektedir.

3)Yıllık veya altı aylık gibi ileri tarihli yurt ücreti ödemesi yapılamamaktadır.

4)Yaz dönemlerinde veya izinli olduğunuz dönemlerde de aylık yurt ücretinizi yatırmanız gerekmektedir.

Yurda yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıt ücreti sabit bir tutar olmayıp; öğrencinin yurda yerleştiği gün ve barınacağı yurdun aylık ücretine göre değişmektedir. Bu kapsamda ödeme işlemi sırasında TC KİMLİK numaranızla ilgili ödeme ekranlarından sorgulama yaptığınızda ücret otomatik olarak karşınıza çıkmaktadır.

KYK yurt sonuçları açıklandı: KYK yurt kaydı nasıl yapılır?

KAYIT ÜCRETİ YATIRILDIKTAN SONRA NE YAPILMALI?

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

TAAHÜTNAME NEDİR?

Kişinin kendi ad ve hesabına, bir gerçek kişi veya tüzel kişiye karşı, sözleşmeli ya da sözleşmesiz olarak, bir işin yapılmasını veya bir şeyin teslimini üstlendiğini gösterir belge.

KYK yurt sonuçları açıklandı: KYK yurt kaydı nasıl yapılır?

KYK YURT KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

KYK yurtlarında barınmak isteyen öğrencilerin yerleştiği KYK yurduna aşağıda yer almakta olan belgeler ile birlikte giderek yurt kayıt işlemini tamamlaması gerekmektedir.

İŞTE GEREKLİ EVRAKLAR

Öğrenci belgesi
4 adet vesikalık fotoğraf
Kimlik fotokopisi
IBAN numarası (Yurttan ayrıldığınızda depozitoyu yatırmak için istenmektedir.)
Kan grubu
KYK yurt ücretini yatırdığınıza dair dekont
Öncelik belgesi (Başvuru belgesinde belirtilmiş ise)

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