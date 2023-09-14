GSB 2023 ikinci etap personel alımı sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

GSB personel alımı sonuçları 2023 isim listesi yayında.11 bin 455 sözleşmeli personel alımında sonuç ekranı açıldı. İkinci etap alımlar için gözler GSB'den yapılacak duyuruya çevrildi.
GSB KORUMA-GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE BAKIM ONARIM PERSONELİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz koruma güvenlik görevlisi ve bakım onarım destek personeli sonuçlarını açıklamadı.
Dün yayınlanan sonuç duyurusunda ise " Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır" ifadeleri yer aldı."
İlk etap başvuruları 1 Eylül'de sona ermiş ve sonuçlar 13 Eylül'de açıklanmıştı. 2. etap başvuruları ise 6 Eylül'de tamamlandı. Bu sebeple sonuçların en geç 18 Eylül'e açıklanması bekleniyor. İşte, alım yapılacak kontenjan sayısı;
Toplam kontenjan 4501
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 3 bin 622
Bakım Onarım Destek Görevlisi 879
GSB PERSONEL ALIMI SONUCU NASIL SORGULANIR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresine giriş yaparak buradan sorgulama işlemi yapabilecek.
Sorgulama ekranı üzerinde adayın yerleştirildiği kurum ve kayıt için gerekli diğer bilgiler yer alacak.