  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem GSB 2023 ikinci etap personel alımı sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

GSB 2023 ikinci etap personel alımı sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı sonuçları e-devlet sorgulama ekranı açıldı. Toplamda 11 bin 445 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyuran GSB başvuruları iki ayrı etapta alındı. Büro personeli, temizlik destek personeli ve psikolog alımı başvuru sonuçları dün erişime açıldı. Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek personel (bakım-onarım) personel alımı sonuçları ise bekleniyor. Peki GSB koruma-güvenlik görevlisi ve bakım onarım destek personeli sonuçları ne zaman açıklanacak?

HABER MERKEZİ

GSB personel alımı sonuçları 2023 isim listesi yayında.11 bin 455 sözleşmeli personel alımında sonuç ekranı açıldı. İkinci etap alımlar için gözler GSB'den yapılacak duyuruya çevrildi.

GSB 2023 ikinci etap personel alımı sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

GSB KORUMA-GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE BAKIM ONARIM PERSONELİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz koruma güvenlik görevlisi ve bakım onarım destek personeli sonuçlarını açıklamadı.

Dün yayınlanan sonuç duyurusunda ise " Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır" ifadeleri yer aldı."

GSB 2023 ikinci etap personel alımı sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

İlk etap başvuruları 1 Eylül'de sona ermiş ve sonuçlar 13 Eylül'de açıklanmıştı. 2. etap başvuruları ise 6 Eylül'de tamamlandı. Bu sebeple sonuçların en geç 18 Eylül'e açıklanması bekleniyor. İşte, alım yapılacak kontenjan sayısı;

GSB 2023 ikinci etap personel alımı sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Toplam kontenjan 4501

Koruma ve Güvenlik Görevlisi 3 bin 622

Bakım Onarım Destek Görevlisi 879

GSB 2023 ikinci etap personel alımı sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

GSB PERSONEL ALIMI SONUCU NASIL SORGULANIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresine giriş yaparak buradan sorgulama işlemi yapabilecek.

GSB 2023 ikinci etap personel alımı sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Sorgulama ekranı üzerinde adayın yerleştirildiği kurum ve kayıt için gerekli diğer bilgiler yer alacak.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA