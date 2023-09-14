GSB 2023 ikinci etap personel alımı sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

GSB KORUMA-GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE BAKIM ONARIM PERSONELİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz koruma güvenlik görevlisi ve bakım onarım destek personeli sonuçlarını açıklamadı.

Dün yayınlanan sonuç duyurusunda ise " Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır" ifadeleri yer aldı."