Ücretli öğretmen maaşı ve ek ders ücretleri ne kadar oldu?

EK DERS HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Ek ders hesaplama işlemi oldukça basit bir yöntemle gerçekleştirilir. İşte ek ders hesaplaması için izlenebilecek temel adımlar:

Öğretmenin toplam ders sayısı belirlenir.

Öğretmenin maaş karşılığı olan ders sayısı tespit edilir.

Maaş karşılığı olan ders sayısı, toplam ders sayısından çıkarılır.

Eğer öğretmen sınıf öğretmeniyse, ekstra olarak 2 saat ek ders eklenir.

Verilen ders sayısı 10'un katlarındaysa, her 10 ders için 1 saat ek ders hakkı tanınır.

Branş öğretmenleri için maksimum 20 saatlik ek ders ücreti sınırı bulunur. Bu sınır aşılsa bile yalnızca 20 saat ek ders ücreti ödenir.

Haftalık hesaplanan ek ders saatleri 4 ile çarpılarak aylık ek ders ücreti hesaplanır.