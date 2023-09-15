Ücretli öğretmen maaşı ve ek ders ücretleri ne kadar oldu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşmasında ücretli öğretmenleri sevindirecek müjdeli haberler verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşmasında ücretli öğretmenleri sevindirecek müjdeli haberler verdi.
Ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2023-2024 Ücretli öğretmen ek ders saati ücreti ne kadar, kaç TL? soruları araştırılıyor. İşte, yeni ücretli öğretmenlik ders saat ücreti…
ÖĞRETMENLERE EK DERS ZAMMI MÜJDESİ
"Milletimizin güçlü desteği teyit edildi. 21 yılda ne başardığımızı çok iyi biliyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Göreve geldiğimizde 243 bin olan derslik sayımız iki kata yakın artışla bugün 620 bine çıktı. Halihazırda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'ini biz atadık."
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI 2023-2024 NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında;
"Ücretli öğretmenlik yapan öğretmenlerimiz için saatlik ücretlerinde yüzde 25 oranında artışa gidiyoruz." dedi. Başkan Erdoğan, 60.12 TL olan ücretli öğretmenlerin ek ders ücretinde yüzde 25 artış yaptıklarını açıkladı. Böylelikle ek ders ücreti saatlik 75.15 TL olması bekleniyor.
KADROLU ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU EYLÜL 2023?
Kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti, 51.15 TL'den 60.12 TL'ye yükseldi. Böylece kadrolu öğretmenlerin ek ders ücretlerine yüzde 17,14 oranında zam geldi.
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU EYLÜL 2023?
Ücretli öğretmenlik yapanlar, girdikleri ders saati başına ücret alırlar. Bu durumda ders saatine göre hesaplama yapabilirler.
EK DERS HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Ek ders hesaplama işlemi oldukça basit bir yöntemle gerçekleştirilir. İşte ek ders hesaplaması için izlenebilecek temel adımlar:
Öğretmenin toplam ders sayısı belirlenir.
Öğretmenin maaş karşılığı olan ders sayısı tespit edilir.
Maaş karşılığı olan ders sayısı, toplam ders sayısından çıkarılır.
Eğer öğretmen sınıf öğretmeniyse, ekstra olarak 2 saat ek ders eklenir.
Verilen ders sayısı 10'un katlarındaysa, her 10 ders için 1 saat ek ders hakkı tanınır.
Branş öğretmenleri için maksimum 20 saatlik ek ders ücreti sınırı bulunur. Bu sınır aşılsa bile yalnızca 20 saat ek ders ücreti ödenir.
Haftalık hesaplanan ek ders saatleri 4 ile çarpılarak aylık ek ders ücreti hesaplanır.