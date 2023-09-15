Yasemin sefada

ALMANYA'NIN Bremen kentinde çalıştığı para taşıma şirketinden 8 milyon euro (yaklaşık 229 milyon lira) çaldığı ileri sürülen Türk kökenli Yasemin Gündoğan, 2 yıldır Interpol tarafından aranıyor.

Şirketteki görevi Merkez Bankası'ndan transfer edilen paraları bankalar için paketlemek ve ATM için para kasetleri doldurmak olan Gündoğan, 2 yılda tüm açıklarını tespit ettiği şirketi, güvenlik personeli Henning B'nin kendisine olan ilgisinden faydalanarak soydu.

Adeta yer yarılıp içine giren genç kadının en son İzmir Çeşme'de arkadaşlarıyla lüks bir villada kaldığı ortaya çıkarken, Yeni Asır Alman basınında bile yer almayan hırsızlık anının görüntüleri ile Gündoğan'ın film senaryolarını aratmayan hayat hikayesine ulaştı.

Alman polisinin Türkiye'ye geldiğini tespit ettiği Yasemin Gündoğan'ın, Büşra S. ile Çeşme'de tatil yaptıkları lüks villada çektirdikleri fotoğraf ortaya çıktı.

LÜKS TATİLİN KANITI

ALMAN polisi Gündoğan'ın paraları özel araçlarla Türkiye'ye kaçırdığını, Almanya'da yaşayan arkadaşı Büşra S. ve onun sevgilisi Yiğit T'nin de kendisine yardım ettiğini belirledi.

Olay sonrası Çeşme'de lüks bir villada Büşra S. ile tatil yaptığı fotoğraf savcılık tarafından delil olarak değerlendirildi. Ülkeye geri dönen Büşra S. tutuklanırken, genç kadın Gündoğan ve soygunla bağlantısını itiraf etti.