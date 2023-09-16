2023 PAEM başvuruları ne zaman başlayacak? 6. dönem PAEM başvuru tarihleri ve şartları...

2023 YILI POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Örgün eğitim veren aşağıda tabloda belirtilen (en az dört (4) yıl süreli) Fakülte/Bölümlerden mezun olmak,
2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (75.000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için yirmi sekiz yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,