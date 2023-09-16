KYK kredi/burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Üniversite öğrencileri 2023 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru tarihlerini araştırmaya başladı.
BURS-KREDİ
2023 yılı KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli olmadı. Geçen yıl 15 Kasım'da başlayan başvuru işlemleri 17 Kasım'da sona ermişti. Bu yıl da KYK burs/kredi başvurularının kasım ortasında başlaması bekleniyor.
BAŞVURU SÜRECİ VE DEĞERLENDİRMELER HAKKINDA
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
ÖNCELİKLİ BURS VERİLEN KİŞİLER
Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
Amatör milli sporcu olan öğrenciler
KYK BURSU NE KADAR, KAÇ TL?
2023 yılının Ocak ayından itibaren üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin 1250 TL olarak, yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak belirlenmiştir.