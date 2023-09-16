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Haberler Gündem KYK kredi/burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK kredi/burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının açıklamasının ardından öğrenciler burs ve kredi başvuruları için araştırmaya yapmaya başladı. Peki, 2023 GSB KYK kredi/burs başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir, şartlar neler?

HABER MERKEZİ

Üniversite öğrencileri 2023 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru tarihlerini araştırmaya başladı.

KYK kredi/burs başvuruları ne zaman başlayacak?

BURS-KREDİ

2023 yılı KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli olmadı. Geçen yıl 15 Kasım'da başlayan başvuru işlemleri 17 Kasım'da sona ermişti. Bu yıl da KYK burs/kredi başvurularının kasım ortasında başlaması bekleniyor.

KYK kredi/burs başvuruları ne zaman başlayacak?

BAŞVURU SÜRECİ VE DEĞERLENDİRMELER HAKKINDA

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK kredi/burs başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖNCELİKLİ BURS VERİLEN KİŞİLER

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

Amatör milli sporcu olan öğrenciler

KYK kredi/burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

2023 yılının Ocak ayından itibaren üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin 1250 TL olarak, yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak belirlenmiştir.

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