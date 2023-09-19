İkisi 79 şehidin katili 4 terörist etkisiz

DİYARBAKIR'IN Kulp ilçesi kırsalında tespit edilen 4 terörist jandarma ve polis özel harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli ortak operasyonda etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, etkisiz hale getirilen teröristlerin, 79 vatandaşın şehit edildiği, 339 vatandaşın yaralandığı 11 saldırının talimatını verdiklerini duyurdu. Kimliği belirlenen 3 teröristin, terörden arananlar listesinde olduğu ortaya çıktı.

BUNA göre teröristlerden kırmızı kategoride aranma kaydı bulunan 'Axin Muş' kod adlı Hülya Demirer'in, bölücü terör örgütünün sözde Orta Saha ve Amed eyalet sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği, turuncu kategoride yer alan 'Rohat Pasur' kod adlı Cihat Ay'ın ise sözde Lice ferhat gücü sorumlusu olduğu belirlendi.

ÇETİN GRİ KATEGORİDE

ETKİSİZ hale getirilen bir başka terörist 'Demhat' kod adlı Çetin Temel'in ise İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde 'gri' kategoride arandığı, örgütün yurt içi yapılanmasında sözde Amed Eyaleti Kendal alanında savaşçı olarak faaliyet gösterdiği kaydedildi.

DEMİRER VE AY'IN SORUMLU OLDUĞU SALDIRILAR

- 12 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Sancaktepe'de askeri personel servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 5'i asker 3'ü sivil olmak üzere 8 kişinin yaralanması - 7 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Fatih-Vezneciler semtinde çevik kuvvet polis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 5'i polis memuru, 7'si sivil olmak üzere 12 canımızın şehit edilmesi, 36 kişinin yaralanması - 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta çevik kuvvet polislerine yönelik yapılan bombalı saldırıda 36'sı polis 8'i sivil olmak üzere toplamda 44 kişinin şehit edilmesi, 150 kişinin yaralanması - 11 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen EYP'li saldırıda 1 güvenlik görevlisi ile 2 sivil memurun şehit edilmesi, 118 sivil vatandaşın yaralanması - 16 Aralık 2022 tarihinde Diyarbakır- Mardin yolunda Çevik Kuvvet zırhlı aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 8'i polis, 1'i vatandaşımız olmak üzere 9 kişinin yaralanması - 13 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır Dicle'de operasyon esnasında meydana gelen EYP'li saldırıda 3 güvenlik görevlimizin şehit, 4 güvenlik görevlimizin yaralanması, - 19 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır Hani'de yol kesme eyleminde 2 güvenlik görevlimizin şehit edilmesi, - 12 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır Kulp kırsalında meydana gelen EYP'li saldırıda 7 vatandaşımızın şehit edilmesi, 10 sivil vatandaşın yaralanması, - 8 Nisan 2020 tarihinde Diyarbakır Kulp kırsalında meydana gelen EYP'li saldırıda 5 vatandaşımızın şehit edilmesi, - 9 Ocak 2021'de Diyarbakır Lice kırsalında icra edilen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlimizin şehit edilmesi, 3 güvenlik görevlimizin yaralanması - 22 Haziran 2022 tarihinde Lice kırsalında icra edilen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlimizin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlimizin yaralanması.

IRAK VE SURİYE'DE 9 HAİN ÖLDÜRÜLDÜ

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 3, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

İZMİR'DE DEAŞ'IN MAĞARASINA BASKIN

İzmir'de DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına ilişkin yapılan soruşturmalar kapsamında, PÖH, Bomba İmha, Olay Yeri İnceleme ve Çevik Kuvvet- PAK ekipleri ile birlikte Bornova ilçesinde tespit edilen bir mağaraya baskın yapıldı. Mağarada DEAŞ mensubu şahıslar tarafından gömülen silah, mühimmat, bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Yapılan açıklamada, mağara içerisine gizlenmiş vaziyette bir miktar benzin, elektrikli kapsüller, yarım libre jel dinamit lokumu, parça tesiri amacıyla kullanılan vidalar ve somunlar, bomba yapmak amaçlı metal boru, 1 adet markası belli olmayan tabanca ve şarjörü, 1 adet markası belli olmayan uzun namlulu silah olduğu belirtildi. Olayla ilgili yakalanan 10 kişiden 5'i tutuklandı.