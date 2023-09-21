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Haberler Gündem İOKBS bursluluk sonuçları açıklandı mı? 2023 MEB bursluluk sınavı sonuç sorgulama...

İOKBS bursluluk sonuçları açıklandı mı? 2023 MEB bursluluk sınavı sonuç sorgulama...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine uygulanan Bursluluk Sınavı İOKBS'nin sonuçları beklenmeye başlandı. Peki, 2023 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman, hangi gün erişime açılacak? 2023 İOKBS sonuçları açıklandı mı?

HABER MERKEZİ

3 Eylül tarihinde 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımı ile yapılan İOKBS sınav sonuçları heyecanla beklenmeye başladı.

İOKBS bursluluk sonuçları açıklandı mı? 2023 MEB bursluluk sınavı sonuç sorgulama...

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 4 Eylül 2023 tarihinde yayımlandı.

İOKBS bursluluk sonuçları açıklandı mı? 2023 MEB bursluluk sınavı sonuç sorgulama...

SINAV SONUÇ TARİHİ

Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023'te "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS bursluluk sonuçları açıklandı mı? 2023 MEB bursluluk sınavı sonuç sorgulama...

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA

İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

İOKBS bursluluk sonuçları açıklandı mı? 2023 MEB bursluluk sınavı sonuç sorgulama...

Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

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