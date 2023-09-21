Lice’de 13 milyon kenevir ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, narko-terör operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice'de 2 ton 120 kg esrar ile 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 74 tim ve 1120 personel ile Lice ilçesi kırsal Bağlan ve Yalaza mahallelerinde, 'Uzman Çavuş Ali Şirin' adı verilen narko-terör operasyonu düzenledi. Ekipler, belirlenen 129 bölgede 6 iş makinesi ve 30 motorlu tırpanla arama yaptı. Aramalarda 2 ton 120 kilo esrar, 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir ele geçirildi. Ayrıca şüpheli H.P'nin (45) evinde yapılan aramada 1 hassas terazi, 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürerken, ele geçirilen uyuşturucu maddeleri de imha edildi.