“Enflasyonda mücadelede hayırlı işaretler var”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu ABD'den yurda dönerken açıklamalarda bulundu. Enflasyonla mücadelenin sürdüğüne işaret eden Erdoğan, "Şu anda hayırlı işaretler var. Hazine ve Maliye Bakanım Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, önümüzdeki yılın ilk çeyreği itibariyle olumlu netice alacağımızı söylüyorlar. Biz de onlara güveniyoruz, inanıyoruz" dedi. Emekli maaşlarıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve kısa zamanda sonuca bağlanacağını söyleyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. İlgili bakanım zaten çalışmalarını sürdürüyor. Kendisinden bunun bilgilerini de alacağız. Ama 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz."

EMEKLİYE REFAH PAYI

OVP'de emeklileri ilgilendiren kısımları da aktaran Başkan Erdoğan, "Uyguladığımız Orta Vadeli Program'ın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin hak ettikleri refah düzeyine ulaşmaları için gayret göstereceğiz" dedi.

"ONLARA GÜVENİYORUZ"

Enflasyona karşı önümüzdeki yılın ilk çeyreğini işaret eden Başkan Erdoğan şunları kaydetti: "Şu anda hayırlı işaretler var. Gerek Hazine ve Maliye Bakanım Mehmet Şimşek gerek Hazine'deki arkadaşlar gerekse Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, onlar bu noktada önümüzdeki yılın ilk çeyreği itibariyle olumlu neticeleri almaya başlayacağımızı söylüyorlar. Biz de onlara güveniyoruz, inanıyoruz. Programa yabancıların bakışı da olumlu."

PAŞİNYAN'LA İLGİSİ YOK

Karabağ'da son günlerde yaşanan gerilimlere de değinen Başkan Erdoğan, "Her şeyden önce Paşinyan'ın bizim devir teslim törenimize gelmiş olması bir başbakan olarak önemliydi. Kendisine teşekkürümüzü yaptık. Bu son olay Paşinyan ile alakalı değil. Ermenistan Devletiyle de alakalı değildir. Bu bir yerde Karabağ'daki çapulcu Ermeni takımıyla alakalı bir konudur. Azerbaycan da adımını attı. Ve süreci fazla uzatmadan oradaki operasyonlarını tamamladılar" ifadelerini kullandı.

KKTC ARTIK TANINMALI

KKTC'nin tanınması gerektiğine işaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim Kıbrıs konusunda yaklaşımımız uzun zamandır ortada. Federasyon formüllerinin gerçekçi olmadığı ve işlemeyeceği artık net bir şekilde anlaşılmıştır. Bu gerçeği reddetmek Ada'da çözümsüzlüğü dayatmaktan başka bir şey değildir. Kıbrıs'ta iki devletli, adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için gayret gösterdik. Muhataplarımızı da bunu sağlamaya davet ettik. Bir başka davetimizi de uluslararası topluma yaptık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak tanınması Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlayacak yegâne adımdır, en etkili adımdır. Bunun dışındaki seçenekleri tanımıyoruz" dedi.

ELON MUSK İZMİR'E GELEBİLİR

BAŞKAN Erdoğan, Tesla'nun kurucusu Elon Musk ile görüşmesine ilişkin şunları kaydetti: "Musk ile gerek Tesla'nın Türkiye'de yatırım yapması gerekse uzay çalışmalarında müşterek adım atma konularını görüştük. Arkadaşlarımızla bir çalışma inşallah yapacaklar. Ben kendisini İzmir Teknofest'e davet ettim. İzmir Teknofest'e de büyük ihtimalle gelecek. Arkadaşlarımız da kendileriyle irtibat halinde olacaklar. İnşallah İzmir'e gelirse gençlerimizi çok çok cezbeden bir İzmir Teknofest'i olur."