KYK burs başvuruları başladı mı? 2023 üniversite burs başvurusu...

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının açıklamasının ardından öğrenciler burs ve kredi başvuruları için araştırmaya yapmaya başladı. Peki, 2023 GSB KYK kredi/burs başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir, şartlar neler?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının açıklamasının ardından öğrenciler burs ve kredi başvuruları için araştırmaya yapmaya başladı. Peki, 2023 GSB KYK kredi/burs başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir, şartlar neler?
KYK YURT 2. YEDEK SONUÇLARI BEKLENİYOR!
Yurt sonuçlarının açıklanması ardından kayıtlar gerçekleşti. Yedekte yer alan öğrenciler boş kalan kontenjanlara yeniden başvurularını yaptı. KYK yurt yedek alım sonuçlarının 18-22 Eylül tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.
https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden açıklanacak sonuçlarla birlikte KYK burs ve kredi başvuru tarihleri de bekenmeye başladı.
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs başvurusu için geri sayım başladı. Öğrenciler üniversitelerin başlamasına az bir süre kalmışken KYK burs ve krediler için başvuru tarihini merak ediyor.
Bu yılki KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz yıllarda Kasım ayında başlamıştı. Başvuru tarihlerinin belli olması durumunda haberimizde yer vereceğiz.
2023 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs, isteyen tüm öğrencilere de kredi ödemesi yapan KYK başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. 2023-2024 yıllarında da yine verilecek olan KYK ödemesini alabilmek için e-Devlet üzerinden şifre ve TC kimlik numarası ile giriş yapılarak başvuru yapılması gerekmektedir.
KYK BURSU NE KADAR?
2023 Ocak ayı burs tutarları şu şekildeydi;
Ön lisans ve lisans: 1250 TL
Yüksek lisans: 2500 TL
Doktora: 3750 TL
2024 KYK burs tutarları açıklandığı zaman habere eklenecek.
İLK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ TOPLU YAPILACAK!
Daha önceki yıllarda Kasım ayında başlayan başvuruların bu yıl da yine aynı şekilde başlaması bekleniyor. Kasım ayında başlayan ve hak sahiplerine ödenen KYK burs ve kredileri, Aralık ayında toplu olarak yatırılmıştı. Öğrencilere ilk 3 aylık ödemeyi toplu yapan KYK, lisans ve önlisans öğrencilerine 3750 lira, yüksek lisans öğrencilerine 7500 lira ve doktora öğrencilerine de 11250 lira yatıracak. Söz konusu bu toplu ödemelerin ise Aralık 2023'te yatırılması bekleniyor.