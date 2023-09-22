KYK burs başvuruları başladı mı? 2023 üniversite burs başvurusu...

İLK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ TOPLU YAPILACAK!

Daha önceki yıllarda Kasım ayında başlayan başvuruların bu yıl da yine aynı şekilde başlaması bekleniyor. Kasım ayında başlayan ve hak sahiplerine ödenen KYK burs ve kredileri, Aralık ayında toplu olarak yatırılmıştı. Öğrencilere ilk 3 aylık ödemeyi toplu yapan KYK, lisans ve önlisans öğrencilerine 3750 lira, yüksek lisans öğrencilerine 7500 lira ve doktora öğrencilerine de 11250 lira yatıracak. Söz konusu bu toplu ödemelerin ise Aralık 2023'te yatırılması bekleniyor.