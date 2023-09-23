Sınıf geçmede yeni düzenleme: Türkçe ortalaması 70 olmayan geçemeyecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dün akşam katıldığı canlı yayında temel eğitim yönetmeliğinin detaylarını açıkladı. Okullarda test sınavı sisteminin kaldırılmasını arzu ettiklerini vurguladı. Sınıf geçmeye yönelik yeni düzenlemeleri de açıkladı.

SINIF GEÇMEDE YENİ DÜZENLEME

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkçe ortalaması 70 olmayan öğrencilerin sınıfı geçemeyeceğini açıkladı. "Belli derslerin ortalamanın üstünde olması gerekiyor. Temel eğitim yönetmeliğimizde Türkçeden 70 alma zorunluluğu getirdik. Daha yönetmeliği yayınlamadık. Önümüzdeki hafta çıkacak. 70 ortalamayı tutturamayan geçemeyecek" ifadelerini kullandı.

AÇIK LİSE SINAVI KARARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açık liselerde yapılacak yeni düzenlemeler hakkında da bilgi verdi. Açık lise sınavlarının online yapılacağını söyleyen Bakan Tekin, sözlerine şöyle devam etti: Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak.

ÖĞRETMENLERE ATAMA MÜJDESİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili de müjde verdi. "Ben bakan olarak mümkün olan en fazla sayıda ve mümkün olan en kısa sürede Milli Eğitim Bakanlığı ailesine dahil etmeyi arzuluyorum. Hangi branştan kaç atama yapacaksınız sorusuna gelirsek. Her yıl Ekim ayı itibariyle hangi branştan kaç tane öğretmen eksiğimizin olduğu belli olmuş olur. Şu andaki rakamlar 60 binin üzerinde. Şu anda bu rakam en son norm hesaplamasına göre yapılmış rakamlar. Bizim ihtiyacımız, eksiğimiz 60 bin civarında. Benim arzum, isteğim şuydu. Bütçe kanunu geçmeden rakamlar belli olursa atama sürecini başlatırız. 3 ay içerisinde yeni eğitim yılı başlarken arkadaşlarımızı başlatırız diye düşünmüştüm bunu da açıklamıştım. Bunu da ilgili bakanlarla paylaşacağız" dedi.

TEST SİSTEMİ KALDIRILACAK MI?

Bakan Tekin, Türkçe derslerine ağırlık verileceğini ve test sisteminin kaldırılması için çalıştıklarını da söyledi. Sözlerine şöyle devam etti: Öyle bir dönem başlasın ki anadil eğitiminin güçlü olduğu, geleneksel değerlerimizi okul bahçelerinde yaşayabildiğimiz bir ortam olsun istiyoruz. Bu dönemin ana ruhunu burada aramak gerekiyor. Onun dışında konuştuğumuz mevzuat düzenlemeleri bunun aparatları. Önümüzdeki haftada bir yönetmelik yayınlanacak. Çocukların daha hareketli, daha fazla kelimeyle konuşması, Türkçeyi doğru kullanmasını odağa alan bir başka yönetmelik yayınlayacağız. Herkesin çok eleştirdiği çocuklarımız 'Test, tost' oldu eleştirisini ortadan kaldırmayı arzu ediyoruz. Yeni dönemde test sınavı sisteminin kaldırılmasını arzu ediyoruz. Bu tedbirleri alırken bakanlığına başladığım tarihten itibaren 30-40 tane öğretmenler odası toplantısı yaptık. Bu toplantılarda rutin değil.