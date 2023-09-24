Dünyanın astronotu Türkiye’ye geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin, Uzay Kaşifleri Derneği'nin düzenlediği Planetary Congress etkinliğine ev sahipliği yapacağını belirterek, "Etkinlik kapsamında Türkiye, 5 gün boyunca, 70'i aşkın dünyaca ünlü astronotu ağırlayacak" ifadesini kullandı. Kacır, Bursa'da bulunan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin (GUHEM), Uzay Kaşifleri Derneği'nin (Association of Space Explorers- ASE) düzenlediği Planetary Congress etkinliğine ev sahipliği yapacağını bildirdi.

25-29 EYLÜL ARASI

UZAY meraklılarının GUHEM'de gerçekleştirilecek kongrede bir araya geleceğini belirten Kacır, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye, 25-29 Eylül'de 5 gün boyunca, 70'i aşkın dünyaca ünlü astronotu ağırlayacak. Dünyada ün yapmış astronot ve kozmonotların da katılacağı Planetary Congress etkinliği için Türkiye'nin seçilmesi, Milli Uzay Programı'nın meyvelerinin toplaması bakımından önemli." Bakan Kacır, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Bursa'da gerçekleştirilecek organizasyonun temasının ise "İstikbal Göklerdedir" olacağını belirtti.

ÖNCÜ İSİMLER YER ALACAK

KONGREDE, Artemis II göreviyle Ay yörüngesine gidecek aracın pilotu Amerikalı Astronot Victor J. Glover'dan, iki görevde uzayda toplamda 191 gün kalmış Çinli Fei Junlong'a, uzayda 747 gün geçiren Rus Kozmonot Sergei Andeev'den, eski Kanada Genel Valisi Astronot Julie Payette'e kadar 19 ülkeden 70'in üzerinde astronot ve uzay çalışmaları konusunda öncü isimler yer alacak. Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Atasever de etkinlikler kapsamında Türkiye'nin "Gelecek Projeksiyonu" oturumu kapsamında uzay meraklılarıyla buluşacak.