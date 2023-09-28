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Haberler Gündem ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 ALES/3 başvuruları nereden yapılır?

ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 ALES/3 başvuruları nereden yapılır?

ALES/3 başvurularının ne zaman başlayacağı, akademik kariyer hedefi olan adaylar tarafından merak edilip, araştırılmaya başlandı. Yılda 3 kez yapılan ALES sınavının 3.sü ne zaman? ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? ALES/3 başvurusu nereden yapılır? İşte 2023 ÖSYM ALES sınav takvimi...

HABER MERKEZİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan ALES/3 başvuruları başladı mı?

ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 ALES/3 başvuruları nereden yapılır?

2023 ALES/3 sınavı için geri sayım başladı.

ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 ALES/3 başvuruları nereden yapılır?

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 ALES/3 başvuruları nereden yapılır?

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 ALES takvimi sonrasında, bu yılın son ALES sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.

ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 ALES/3 başvuruları nereden yapılır?

Buna göre; ALES/3 başvuruları, 29 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 9 Ekim 2023 tarihinde sona erecek. Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.

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