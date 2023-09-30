KPSS tercihi nasıl yapılır? 2023-2024 KPSS Lisans tercih kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS Lisans puanı ile tercih yapacak adaylar, ÖSYM'den gelecek haberi bekliyor.
16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınan KPSS Lisans başvuru işlemleri ardından sınavlar tek tek uygulandı. 25 Ağustos 2023 Tarihinde ise KPSS sonuçları açıklandı.
Bugünlerde KPSS tercihleri bekleniyor. Peki KPSS tercih ne zaman, nasıl yapılır, kılavuz erişime açıldı mı?
KPSS TERCİH NE ZAMAN?
KPSS Lisans tercihleri henüz başlamadı. ÖSYM tarafından KPSS tercih tarihleri duyurusu yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.
KPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
KPSS tercihi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.