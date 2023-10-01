Sadece teknoloji değil eğlence de zirvedeydi

izmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nde kapılarını 27 Eylül'de açan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in 4'üncü gününde çeşitli hava gösterileri gerçekleşti. Festivalde ziyaretçi sayısının hafta sonu daha da fazlalaştığı gözlendi. Çevre yolu ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi çevresinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kilometreleri bulan araç kuyruğunda beklemek istemeyen bazı ziyaretçiler, araçlarını uygun yerlere park edip yolun kalan kısmını yürüyerek kat etmeyi tercih etti.

Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği festivalde, etkinlik alanı girişinde zaman zaman yoğunluk yaşandı. İzmir semalarında havalanan Bayraktar Akıncı, Jandarma Çelik Kanatlar ile buluştu. İnsansız hava aracı ile birlikte piste yakın noktada izleyenlere yaklaşan Bayraktar Akıncı, vatandaşları selamladı. Jandarma Çelik Kanatlar ve Bayraktar Akıncı, izleyenlerin alkışları eşliğinde bir kol uçuşu gerçekleştirdi.

GÖKYÜZÜNE 'TÜRK YILDIZLARI' İMZASI

TEKNOFEST İzmir'de nefes kesici uçuş gösterileri sunan Türk Yıldızları gökyüzüne ay yıldızlı bayrağın gururunu taşıdı. TEKNOFEST'e katılan Türk Yıldızları ekibi, izleyicileriyle buluşmanın heyecanını aktardı. Türk Yıldızları Filo Komutanı ve Tim Lideri Kemal Koyunluoğlu, yıllık gösteri takviminin seyirci ve uçuş emniyeti değerlendirmesi sonucu belirlendiğini, TEKNOFEST'in 2023 yılındaki üçüncü ve son ayağının yapıldığı Çiğli Havaalanı'nda da coşkulu bir kalabalıkla bir araya gelmenin onurunu hissettiklerini ifade etti. Koyunluoğlu, göklerde ay yıldızlı bayrağı taşımanın ve festivalde izleyiciyle karşılaşmanın büyük mutluluk olduğunu dile getirerek, "Türk Yıldızları Türk Hava Kuvvetlerinin 7'nci ve son ulusal akrobasi timidir yani

gökyüzündeki milli takım diyebiliriz" dedi.

GENÇLER SAĞLIK VE ÇEVRE PROJELERİNİ TANITTI

Gençlerin sağlık, çevre ve teknoloji alanında ürettiği projeler, TEKNOFEST İzmir'de yatırımcılarını bekliyor. Ankara'daki Bilkent Cyberpark'ta TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı kapsamında geçen yıl kurulan "3AGE" şirketi de "Revir" adlı uygulamayı tanıtıyor. Proje, bulgular ve şikayetlerin sağlık kiosku ve web yazılım ile alınması, yapay zeka ile tanı, aciliyet ve branş önerisi sağlanması, çevrim içi doktor görüşmesi gibi modülleri içeriyor. Revir'in, nitelikli sağlık hizmetini her yerde erişilebilir kılan, yapay zeka destekli tele-sağlık yazılım ve donanım ürünü olarak kullanımı hedefleniyor. BİLFEN İzmir Koleji'ndeki öğrencilerin çeşitli üniversitelerin desteğiyle hazırladığı "Havadan Karbondioksit Bağlama" projesi de TEKNOFEST İzmir'deki yerini aldı. Okulun biyoloji öğretmeni Gülçin Acar Gidik, amaçlarının sera etkisine neden olan karbondioksit gazının atmosferdeki artışını engellemek ve karbondioksitin su bitkilerinin geliştirilmesinde kullanımıyla biyokütle ve oksijen gazına çevrilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

'ENGELSİZ YAŞAM'IN BİRİNCİSİ BERGAMA OLDU

İZMİR'İN Bergama Belediyesi Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi ve Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BİLSEM öğrencilerinin projesi, TEKNOFEST İzmir'de ilk kez düzenlenen Girişim Yarışması'nda Engelsiz Yaşam Teknolojileri temasında Türkiye'deki en iyi 10 projeden biri seçilerek finalist olarak davet edilmişti. Binlerce proje arasından yarışmada birinciliği kazanan öğrenciler ödüllerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

BELEDİYE BAŞKANI KOŞTU'DAN TEBRİK

SÖZER Vurgun, Şaban Erkan, Taha Arben Vurgun, Seda Keskin Vurgun ve Fuat Alıcı'dan oluşan Bergama Belediyesi takımı İzmir'de ödül alan tek TEKNOFEST şampiyonu oldu. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, elde edilen başarıdan mutluluk duyduğunu belirterek Bergama Bilim Sanat Merkezi'nin genç dahilerini, eğitmenlerini ve ekibini tebrik etti.

KAHRAMANMARAŞLI ÖĞRENCİLERİ BAŞKAN GÜNGÖR YOLCULADI

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, TEKNOFEST İzmir'e katılmak üzere yola çıkacak olan gençlerle Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden ve hayırlı yolculuklar dileklerini ileten Başkan Hayrettin Güngör, "Geçtiğimiz haftalarda Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'e katılmak üzere 160 gencimizi yolcu etmiştik. Bugün de İzmir'de düzenlenen festivale gençlerimizi gönderiyoruz. Genç kardeşlerimiz, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te bizim mühendislerimizin ürettiği milli araçlarımızı inceleme fırsatı bulacak. Milli teknolojimiz gençlerimize ilham olacak ve inşallah ilerde bu bayrağı teslim alarak daha da ileri taşıyacaklar" dedi.

ASELSAN'IN 3 YENİ ÜRÜNÜ İLK KEZ ENVANTERE GİRİYOR

ASELSAN, TEKNOFEST İzmir'de, özgün mühendisliğin gücüyle geliştirilen yerli sistemleri sergiledi. Festivalde, ASELSAN'ın bu yıl ilk kez envantere giren ve geliştirme çalışmaları sürdürülen deniz sistemleri de tanıtıldı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla deniz şehitlerini rahmetle andı. Son dönemde Deniz Kuvvetleri'nin platformları için yeni ürünler üzerinde çalıştıklarını anlatan Akyol, Açık Deniz Karakol Gemisi ve MİLGEM projesinin devamında kullanılmak üzere bu yıl 3 ürün geliştirdiklerini söyledi. GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi'nin geçen günlerde MİLGEM 5. gemiye entegre edildiğini bildiren Akyol, 3 ülkeyle de şu ana kadar ihracat sözleşmesi imzaladıklarını belirtti.

İNSANSIZ ATIŞ PLATFORMU SERİ ÜRETİME GÜN SAYIYOR

Katmerciler ve ASELSAN tarafından geliştirilen Uzaktan Kumandalı Atış Platformu (UKAP) seri üretime hazırlanıyor. Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, "Orta sınıf 2. seviyede yaptığımız 4. prototipimiz. Kara Kuvvetleri'nin isteklerine göre ürünü sürekli güncelliyoruz. Artık son safhasına geldik. Kalifikasyonları bitmek üzere. Kısa süre içinde kalifikasyonu bitip seri üretime geçecek. Kendi kontratımız da var Kara Kuvvetlerimizde. Daha sonra da ihtiyaçlar çerçevesinde farklı adetlerde bunların üretimini planlıyoruz" dedi.