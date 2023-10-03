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Haberler Gündem Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli sanatçı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli sanatçı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tüm orkestra, koro ve topluluklara 450 sözleşmeli sanatçı alımı yapılacağını duyurdu. Başvurular bugün başladı. Peki başvuru şartları neler? Başvuru süreci ne zaman sona erecek? İşte detaylar...

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 450 sözleşmeli sanatçı alımı yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli sanatçı alacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce tüm orkestra, koro ve topluluklara alınacak sanatçılar için sınav başvuruları "Kariyer Kapısı" üzerinden alınacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli sanatçı alacak

Başvurular 16 Ekim'e kadar devam edecek. Alınacak 450 sözleşmeli sanatçıyla, 2007'den bu yana ilk defa aynı anda en yüksek alım sayısına ulaşılmış olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli sanatçı alacak

Sözleşmeli sanatçı alım ilanına "https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/TR-350157/4b-sozlesmeli-sanatci-alimi-hakkinda-duyuru.html" adresinden ulaşılabiliyor.

Bakanlık bünyesinde küçük yaşlardan itibaren sanata emek vermiş genç ve yetenekli sanatçıların istihdam edilerek kendilerini geliştirmeleri hedefiyle yapılan işe alımlar, Batı müziği ve klasik müziğin yanı sıra kadim müzik kültürünün eşsiz değerlerinin geleneksel ve yenilikçi icrası ve gelecek nesillere aktarılması açısından da önem taşıyor.

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