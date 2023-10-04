Türkiye Yüzyılı adaletin de yüzyılı olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 'Danıştay Başkanlığı IASAJ Programı Kapanış ve Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Milletimizin teveccühü ile 2002 yılında ülkeyi yönetme sorumluluğunu ilk kez üstlendiğimizde, adaleti 4 önceliğimizden biri olarak ilan etmiştik. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun; bu önceliklerimizden hiçbir zaman taviz vermedik. Bu hedefimizin bir yanında hak ve özgürlüklere dair devrim niteliğinde düzenlemeler varken diğer yanında adalet hizmetlerindeki altyapı eksikliklerinin giderilmesi bulunuyordu. Merdiven altı denilebilecek yerlerde adalet dağıtılmaya çalışıldığı o kötü manzaraları tamamen unutturmak için çok ciddi çaba harcadık" diye konuştu.

'DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ'

Erdoğan, "Milletimize vaadimiz olan; 'Türkiye Yüzyılı'nı adaletin de yüzyılı yapmakta kararlıyız, azimliyiz. Bunu da yürütmesi, yasaması ve yargısı ile hep beraber dayanışma içinde hareket ederek gerçekleştireceğiz. Danıştayımızın güzide mensuplarına bu gayretlerimizde bizlere verdikleri ve verecekleri tüm destekleri için şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

YENİ REFORM HAMLELERİ

Erdoğan, içinde bulunduğumuz Ekim ayının Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı ve "Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını bir anma etkinliğinden öte yeni reform hamlelerimizle hak ettiği şekilde kutlamak istiyoruz. Son bir asrın kapsamlı muhasebesini yaparken, aynı zamanda milletimizin demokratik kazanımlarını daha da güçlendirmeye çalışıyoruz. Amacımız; Cumhuriyetimizin ikinci asrına daha emin adımlarla, birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirmiş bir şekilde girmektir" diye konuştu

'KULAK TIKAMA LÜKSÜ YOK'

"Vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını genişletme idealimizin tepesinde ülkemizi darbe Anayasasından kurtarmak vardır" diyen Erdoğan, "Vesayetçilerin 27 Mayıs 1960 darbesi ile Türkiye'nin ayağına vurduğu, 12 Eylül rejiminin perçinlediği prangaların sökülüp, atılma vakti artık gelmiştir. Sivil Anayasa talebi, iradesine gerektiğinde canı pahasına sahip çıkan aziz milletimize anasının ak sütü gibi helaldir. Bu talebe siyaset kurumu başta olmak üzere sorumluluk makamında olan hiç kimsenin kulak tıkama lüksü yoktur" ifadelerini kullandı.

SUUDİ KRAL ABDÜLAZİZ'DEN ANKARA SALDIRISI MESAJI

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Ankara'daki terör saldırısını kınadıklarını belirten birer mesaj gönderdi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Kral Bin Abdülaziz ve Başbakan Veliaht Prens Bin Selman'ın Ankara'daki terörist saldırısını kınadığı, Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin yanında olduğu belirtildi. Mesajda, saldırıda yaralananlara acil şifa dileklerinde bulunuldu.

'MÜZAKEREYE AÇIK OLDUĞUMUZU SÖYLEDİK'

"PAZAR günü 28'inci dönem 2'nci yasama yılına başlayan Meclisimizde yeni Anayasa'ya dair yapıcı tavrımızı ve beklentilerimizi ortaya koyduk" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "85 milyonun tamamının kırmızı çizgileri haricinde her konuyu görüşmeye ve müzakereye açık olduğumuzu ifade ettik. Yeni dönemde milletimize verilecek asıl müjdenin; Türkiye'yi sivil, kuşatıcı, özgürlükçü bir Anayasa ile buluşturmak olacağı anlaşılıyor. Meclisimizin milletimizin her bir ferdinin, 'İşte benim Anayasam' diyerek bağrına basacağı sivil bir Anayasa'yı yapması