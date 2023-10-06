2024 YÖKDİL sınavları ne zaman?

İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılan YÖKDİL oturumlarının 2024 tarihleri gündeme geldi.
İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılan YÖKDİL oturumlarının 2024 tarihleri gündeme geldi.
2024 YÖKDİL SINAVLARI NE ZAMAN?
2024 YÖKDİL başvuru ve oturum tarihleri henüz net değil.
Bu yılın ilk YÖKDİL oturumu 2023-YÖKDİL/1 Sınavı 26 Mart 2023 tarihinde uygulanmıştı. 2023-YÖKDİL/2 Sınavı ise 27 Ağustos 2023 tarihinde organize edildi.
ÖSYM, 2024 sınav takvimini gelecek kasım ayı içinde ilan edecek. Bu gelişme ile birlikte 2024 YÖKDİL takvimi de netlik kazanacak.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.