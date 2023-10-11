KYK burs başvuru ekranı açıldı mı? KYK burs/kredi başvuruları ne zaman alınacak?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVYURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarihler henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 15 Kasım tarihinde başvuruların alınmaya başlandığı düşünülürse benzer tarihlerde bu yıl içinde başvuruların alınmaya başlanması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi ücretleri her yılın başında zamlanıyor. Son olarak KYK Önlisans ve Lisans burs ücreti 1.250 TL olarak belirlenmişti. 2024 Ocak ayından itibaren bu rakama zam yapılması bekleniyor.