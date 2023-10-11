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Haberler Gündem KYK burs başvuru ekranı açıldı mı? KYK burs/kredi başvuruları ne zaman alınacak?

KYK burs başvuru ekranı açıldı mı? KYK burs/kredi başvuruları ne zaman alınacak?

Üniversite öğrencileri 2023 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, 2023 GSB KYK kredi/burs başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir, şartlar neler?

HABER MERKEZİ

KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin araştırmalar hız kazandı. 2023-2024 Güz döneminin birçok Üniversitede başlamasının ardından öğrenciler burs başvurularının alınacağı tarihler araştırılmaya başlandı.

KYK burs başvuru ekranı açıldı mı? KYK burs/kredi başvuruları ne zaman alınacak?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVYURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarihler henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 15 Kasım tarihinde başvuruların alınmaya başlandığı düşünülürse benzer tarihlerde bu yıl içinde başvuruların alınmaya başlanması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi ücretleri her yılın başında zamlanıyor. Son olarak KYK Önlisans ve Lisans burs ücreti 1.250 TL olarak belirlenmişti. 2024 Ocak ayından itibaren bu rakama zam yapılması bekleniyor.

KYK burs başvuru ekranı açıldı mı? KYK burs/kredi başvuruları ne zaman alınacak?

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi girildikten sonra yapılıyor. Başvurular açıldığında haberimiz güncellenecektir.

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