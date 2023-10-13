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Haberler Gündem AUZEF sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi?

AUZEF sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2023-2024 güz ve bahar dönemi sınav tarihleri araştırılmaya başladı. Peki, AUZEF sınavları ne zaman, kaç gün kaldı? AUZEF sınav tarihleri hangi ayda, hangi günleri kapsayacak? Online mı, yüz yüze mi tamamlanacak?

HABER MERKEZİ

AUZEF, yakın zaman önce sınav takvimini ilan etmiş ve sınav merkezi tercih işlemlerini online olarak başlatmıştı. İşte, 2023 AUZEF güz dönemi vize sınav tarihleri...

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sınav tarihleri açıklandı.

Güz Dönemi Ara (Vize) Sınavı I.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 09.30 II.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 14.00 III.Oturum 26 Kasım 2023 Saat: 15.00

Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı I.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 09.30 II.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 14.00 III.Oturum 14 Ocak 2024 Saat: 15.00

Güz Dönemi Bütünleme Sınavı I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30 II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00 III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00

AUZEF sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi?

Bahar Dönemi Ara (Vize) Sınavı
I.Oturum 20 Nisan 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 20 Nisan 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 21 Nisan 2024 Saat: 15.00

Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
I.Oturum 08 Haziran 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 08 Haziran 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 09 Haziran 2024 Saat: 15.00

Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı
I.Oturum 13 Temmuz 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 13 Temmuz 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 14 Temmuz 2024 Saat: 15.00

AUZEF sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi?

AUZEF FİNAL SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

AUZEF sınavlarının nasıl uygulanacağına dair bir açıklama yapılmadı. Konuya dair detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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