AUZEF sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi?

AUZEF, yakın zaman önce sınav takvimini ilan etmiş ve sınav merkezi tercih işlemlerini online olarak başlatmıştı. İşte, 2023 AUZEF güz dönemi vize sınav tarihleri...
AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sınav tarihleri açıklandı.
Güz Dönemi Ara (Vize) Sınavı I.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 09.30 II.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 14.00 III.Oturum 26 Kasım 2023 Saat: 15.00
Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı I.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 09.30 II.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 14.00 III.Oturum 14 Ocak 2024 Saat: 15.00
Güz Dönemi Bütünleme Sınavı I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30 II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00 III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00