“Bu geminin kaptanı Başkan Erdoğan’dır”

ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden ve dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali'nin dava arkadaşı ABD'li aktivist Shaykh Khalid Yasin, İsrail-Filistin çatışmasını değerlendirdi. Yasin, "Bu, devam eden bir mesele. Dün olmuş bir şey değil ve Mescid-i Aksa, onu yönetmesi gerekenlerin eline geri dönene kadar da durmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bir suçlu asla rahat uyuyamaz. Suçlu, kendisine ait olmayan, başkasından aldığı bir evde uyuyamaz, asla rahat edemez" diyen Yasin, olanları asla alkışlamadığını ve Allah'ın öldürmeyi sevmediğini, İsrail'in Filistin'i işgal ederek ve Mescid-i Aksa'ya girerek suç işlediğini belirtti.

'BECERİKLİ VE AÇIK SÖZLÜ'

Yasin, şöyle konuştu: "Bence Müslüman dünyası uyanmaya başlıyor. Kendini toparlamaya başlıyor. Müslümanlar, kendilerine döndüklerinde, itaate, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber'in sevgisine ve davranışına döndüklerinde Allah birçok insanın onları sevmesini sağlayacak ve Allah onlara saygınlıklarını geri verecektir."

Müslüman dünyasının saygı duyulacak, masaya oturduğunda kimseye tabi olmayacak bir devlete gereksinim duyduğuna dikkati çeken Yasin, "Müslüman dünyasının bir modele, sosyal bir modele ihtiyacı var. Müslüman dünyasının, mükemmel ya da süper dindar olması gerekmeyen ama saygınlığı olan, becerikli, açık sözlü ve açıkça 'Biz Müslümanız' diyen bir lidere ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

'TAKIM VARSA KOÇ DA VAR'

Yasin, tepki vermek için disiplin, kaynak ve saygı gerektiğinin, Türkiye'nin son zamanlarda bunlara sahip olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Bir uçak varsa bir pilot da vardır. Eğer bir gemi varsa bir kaptanı da vardır. Eğer bir takım varsa bir koç da vardır. Olağanüstü bir şey olduğunu gördüğünüzde liderlik pozisyonunda olan kişiye bakmanız gerekir ve bu, benim için hiç de zor değil. Asyalı değilim, Afrikalı değilim, Arap değilim ama bugün dünyada neredeyse en güçlü ve en saygın Müslüman lider olduğuna inandığım bir kişi varsa o da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır."