Gündüz’ü şehit eden iki terörist etkisiz

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'in Nusaybin ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz Operasyonu kapsamında, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan 'Nurhak Derik Gap' kod adlı Ramazan Temel ve gri kategoride bulunan 'Yılmaz' kod adlı Bilal Şahin'in etkisiz hale getirildiğini belirtti.

BAKAN Yerlikaya, 28 Nisan 2023'te Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün, etkisiz hale getirilen teröristler tarafından aynı yerde şehit edildiğini, teröristlerin aynı zamanda 2 vatandaşın şehit edildiği, 1 jandarma personeli ve 1 vatandaşın yaralandığı eylemlere de katıldığının tespit edildiğini belirtti.

Öte yandan, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 10, Irak'ın kuzeyinde ise 6 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hâle getirildiği açıklandı.