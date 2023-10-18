129. doğum günü pastasını birlikte kestik

Yeni Asır'ın 129. doğum gününü 19 Ağustos'ta ekip arkadaşlarımız ile birlikte kutladık. Doğum günü pastası etrafında birleşirken 129 yıllık bir yayın kuruluşunun parçası olmaktan dolayı gurur duyduk. Nasıl ki biz eski sayılara bakıp o gün emek verenleri hatırlıyorsak gelecek nesillerin de daha çok uzun yıllar yaşayacağını bildiğimiz ve umduğumuz gazetemizin arşivlerinden bizim fotoğraflarımızı göreceğini bilmenin mutluluğuyla poz verdik. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle 19 Ağustos'ta mesaj yayınlayan Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, "Asırların eskimez müstesna gazetesi Yeni Asır'ın başarılarına her geçen gün yenilerini ekleyerek, nice kuruluş yıl dönümlerini hep birlikte kutlamayı diliyorum" dedi. Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ise, "Yeni Asır, bundan önceki 129 yılda olduğu gibi tarih içindeki büyük yolculuğuna, iman dolu bir inançla yayın ilkelerinden ödün vermeden, objektif haberciliği ile hem Ege'nin hem de Türkiye'nin güvenilir ve güçlü sesi olmayı sürdürmektedir" diye konuştu.