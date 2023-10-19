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Haberler Gündem KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 KYK burs/kredi başvuruları ne zaman bitecek?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 KYK burs/kredi başvuruları ne zaman bitecek?

KYK burs/kredi başvuruları 19 Ekim tarihinde yani bugün bitecek. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı gün ise üniversite öğrencileri tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, 2023 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

HABER MERKEZİ

KYK burs/kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs başvurusu nasıl yapılır? Kimlere burs çıkar? İşte detaylar...

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları e-Devlet 'Burs ve Öğrenim kredisi Başvurusu' ekranı üzerinden yapılıyor. KYK burs başvuruları 19 Ekim saat 23.59'ta sona erecek.

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 KYK burs/kredi başvuruları ne zaman bitecek?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları bugün sona erecek. Burs başvuruları sonrasında bir değerlendirme süreci olacak. Değerlendirme sürecinden sonra KYK burs sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?

GSB'nin resmi sitesinde paylaştığı yazıda şu ifade yer alıyor;

"Burstan yararlanacak öğrenciler, Ön lisans öğrencileri, Lisans öğrencileri, İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez. Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz."

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 KYK burs/kredi başvuruları ne zaman bitecek?

KYK BURSUNDAN KİM YARARLANAMAZ?

"Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktaneğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar."

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