Manisalı dövme sanatçısı ABD’de ödül rekoru kırdı

Manisa'da yaptığı dövme eserleriyle ilk olarak Ege Bölgesi'ne daha sonra Türkiye'de adını duyuran Berhan Tabih, ününü Amerika'ya taşıdı. Amerika'da çeşitli organizasyonlarda yaptığı dövmelerle çok sayıda ödül almayı başaran genç dövme sanatçısı, dikkatleri üzerine çekerek Knoxville, Tennessee'de düzenlenen bir yarışmada jüri üyeliğine layık görüldü. Tabih, ilerleyen süreçte dövme alanında hedefinin ABD'nin en iyileri arasına girmek olduğunu söyledi.

REKOR KIRILDI

Manisalı dövme sanatçısı Berhan Tabih, Amerika'da katıldığı dövme organizasyonlarında ulaşılması güç bir rekora imza atarak, yaptığı birbirinden farklı dövme eserleriyle toplamda 12 ödülün sahibi oldu. Eylül ayı içerisinde Columbus, Georgia'da düzenlenen ve yaklaşık 300'e yakın sanatçının katıldığı yarışmada kendi alanında en iyi dövmeyi yapan Tabih, burada üç ödül alırken, ekim ayında Birmingham Alabama'da 250 dövme sanatçısının katıldığı fuarda ise rekor kırdı. Burada üç gün boyunca toplamda 35 saat dövme yapan Tabih, fuarın en iyi dövmesi ödülüyle birlikte 5 birincilik, 3 ikincilik ve 1 üçüncülüködülününsahibi oldu. Manisalı sanatçı bu fuarı toplamda 9 ödülle kapatıp adından bir kez daha söz ettirmeyi başardı.