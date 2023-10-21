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Haberler Gündem Kaymakamlık sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılır ve şartlar neler?

Kaymakamlık sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılır ve şartlar neler?

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuru tarihleri, şartları ve ücreti gibi detaylar belli oldu. ÖSYM aracılığıyla yapılacak sınav sonrası sonuçlar ve yerleştirme süreci için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

2023 Kaymakamlık sınavı başvuruları, 3 Aralık'ta uygulanacak olan Kaymakamlık Sınavı öncesinde başladı. Sınava katılım sağlayacak olan Kaymakam adayları, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Peki, Kaymakamlık sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 3 Aralık'ta yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvuruların, 30 Ekim'e kadar yapılabileceğini bildirdi. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık), 3 Aralık'ta uygulanacak. Sınava başvurular, 20-30 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacak.

Kaymakamlık sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılır ve şartlar neler?

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını bugünden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2023-Kaymakamlık Sınavı Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.

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