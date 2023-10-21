Kaymakamlık sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılır ve şartlar neler?

2023 Kaymakamlık sınavı başvuruları, 3 Aralık'ta uygulanacak olan Kaymakamlık Sınavı öncesinde başladı. Sınava katılım sağlayacak olan Kaymakam adayları, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Peki, Kaymakamlık sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 3 Aralık'ta yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvuruların, 30 Ekim'e kadar yapılabileceğini bildirdi. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık), 3 Aralık'ta uygulanacak. Sınava başvurular, 20-30 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacak.