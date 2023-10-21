YDS/2 sınavı 2023 kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Sınav kaç dakika?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav, KKTC-Lefkoşa ve Kırgızistan-Bişkek dahil 83 ilde, 89 sınav merkezinde düzenlenecek. Peki, YDS/2 sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?

SINAV SAAT KAÇTA, KAÇ SORU SORULACAK? Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınav, saat 10.15'te başlayacak. Kırgızistan-Bişkek'teki sınav da Türkiye saatine göre uygulanacak.

Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.