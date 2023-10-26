Dilan Polat ve Engin Polat’a şok: 15 şirkete baskın!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, lüks hayatları ile dikkat çeken ve MASAK'ın hazırladığı raporun ardından mal varlıklarına el konulan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait 15 şirket için arama kararı verdi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri ve vergi müfettileri bu şirketlerde arama yapıyor. Ekipler şirketlerde dijital materyallere el koyma işlemi yapıyor.
İşte arama kararı verilen o şirketler:
Dilan mücevherat
Milda Gayrimenkul
Dilan Polat Güzellik Kozmetik
DP Güzellik Kozmetik
DipMed Medikal Kozmetik
Rise and Shine Kozmetik
D Polat Estel Sağlık Hizmetleri
DLN Polat Güzellik ve Kozmetik
DLN POLAT Uluslarası Güzellik ve Kozmetik
Sıla Doğu Güzellik Kozmetik
Dosivens Güzellik kozmetik
Dilan Mücevherat Uluslararası Pazarlama
Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik
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