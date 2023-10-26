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Dilan Polat ve Engin Polat’a şok: 15 şirkete baskın!

Son dakika... Lüks yaşantısını her fırsatta gözler önüne seren Dilan Polat'ın sosyal medyadaki açıklamaları sonrası ortaya atılan iddiaların ardından MASAK raporu sonrası çiftin tüm mal varlıklarına el koymuş, yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti. Bu sabah Polat çiftine ait 15 şirkette arama başlatıldı. Çift hakkında gözaltı kararı olmadığı belirtildi.

HABER MERKEZİ
Dilan Polat ve Engin Polat’a şok: 15 şirkete baskın!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, lüks hayatları ile dikkat çeken ve MASAK'ın hazırladığı raporun ardından mal varlıklarına el konulan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait 15 şirket için arama kararı verdi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri ve vergi müfettileri bu şirketlerde arama yapıyor. Ekipler şirketlerde dijital materyallere el koyma işlemi yapıyor.

İşte arama kararı verilen o şirketler:

Dilan mücevherat

Milda Gayrimenkul

Dilan Polat Güzellik Kozmetik

DP Güzellik Kozmetik

DipMed Medikal Kozmetik

Rise and Shine Kozmetik

D Polat Estel Sağlık Hizmetleri

DLN Polat Güzellik ve Kozmetik

DLN POLAT Uluslarası Güzellik ve Kozmetik

Sıla Doğu Güzellik Kozmetik

Dosivens Güzellik kozmetik

Dilan Mücevherat Uluslararası Pazarlama

Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik

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