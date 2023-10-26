‘Dünya bu çığlıkları duymuyor’

İSRAİL'İN katil ordusu Gazze'ye karadan, havadan ve denizden ölüm kusmaya devam ediyor. Sadece önceki gece 305 çocuğun öldüğü katliamda toplam 6 bin 546 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in adeta 20 gündür ölüm yağdırdığı Gazze'de cenazeleri koyacak yer bulunamadığını belirten A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu bir Filistinli'nin kendisine, "Doğduğumuzdan beri dünyaya zulüm karşısında yalvarıyoruz. Ama onlar çığlıklarımızı duymuyor" dediğini anlattı.

'CENAZELER ÇADIRLARDA'

Gazze Şeridi'ndeki konutların yarısına denk gelen 183 binden fazla konutun zarar gördüğünü aktaran Kavasoğlu Yeni Asır okurları için sıcak noktadan bilgi aktarmaya devam ediyor. Kavasoğlu, "Daha kötü ne olabilir, deniliyor ama daha kötüsünü yaşayacağız. Çünkü Birleşmiş Milletler yakıt tankerlerinin ulaşmaması durumunda sağlık sisteminin çökeceğini, BM çalışanlarının bölgeyi terk etmek zorunda kalacaklarını söyledi. TIR'ların geçişine izin verilmezse sağlık sistemi çökecek. Yaralıların tedavileri mümkün olmayacak. Siviller güvenli gördükleri hastanelere sığınıyor ama İsrail hastaneleri boşaltın vuracağız, uyarısı yapıyor" dedi.

Kavasoğlu şöyle konuştu: "Gazze'deki Endonezya Hastanesi işlevini yitirdi. Refah'tan giren yardım TIR'ları İsrail hedefinde olan Gazze'nin kuzeyine ulaşmıyor. Gazze'de cenazeleri koyacak yer yok. Hastanelerin çevresine çadırlar kuruldu ve cenazeler burada muhafaza ediliyor. Yaralıların neredeyse tamamı yanık sebebiyle. Ancak tedavileri mümkün görünmüyor. Salgın hastalıklar sebebiyle de can kayıpları yaşanabilir. Sadece 1 günde 3 bin 150 kişide vakalar tespit edildi."

HİROŞİMA İLE EŞ DEĞER BOMBA ATILDI

KAVASOĞLU ayrıca, "Filistin hükümetinden yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 12 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği, kilometrekare başına yaklaşık 33 ton patlayıcı düştüğü kaydedildi. Bu miktar Japonya'da Hiroşima'ya atılan bomba ile eş değer" dedi.