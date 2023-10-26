‘Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı’

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadeleye ilişkin son bilgileri paylaştı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda JÖH ve Jandarma Komando timlerince düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

SALDIRI DÜZENLEDİLER

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda ise Hasan Binbir adlı terörist yakalanarak tutuklandı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde turuncu kategoride bulunan Bedran Hoca kod adlı Nazım Hikmet Ülgen; diğerinin ise İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde gri kategoride bulunan Civan kod adlı Onur Kamiloğlu ve Seyit Batman Brüsk kod adlı Muhammed Gönyeli olduğu tespit edildi. Etkisiz hale getirilen 3 teröristin; Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in şehit edildiği, 3 jandarma personelinin yaralandığı, EYP düzeneği ile zırhlı Kirpi aracına yönelik saldırı düzenlediği belirlendi.

'ARALIKSIZ SÜRECEK'

Bakan Yerlikaya, paylaşımında operasyonu gerçekleştiren jandarmaya teşekkürlerini ileterek, terör ve iş birlikçilerine yönelik operasyonların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

PKK/KCK'NIN SÖZDE SORUMLUSU ETKİSİZ

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT), PKK/KCK'nın sözde Hakurk eyaleti toplumsal alan sorumlusu 'Rozerin Şemzinan' kod adlı Sariye Atilla etkisiz hale getirildi. MİT, Irak'ın kuzeyinde kurduğu istihbarat ağı ve saha ajanları aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerini deşifre ediyor. Saha ajanlarından gelen bilgiler doğrultusunda terör örgütünün sözde Hakurk eyaleti toplumsal alan sorumlusu 'Rozerin Şemzinan' kod adlı Sariye Atilla'nın bulunduğu yer, tespit edildi. Bir süre takip edilen terörist, en uygun zamanda düzenlenen nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.