İşgalci İsrail Gazze’de soykırıma devam ediyor!

Gazze'yi karanlığa gömen, hastaneleri enerji ve yakıttan mahrum bırakan İsrail yeni bir katliama daha girişiyor. İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik en ağır bombardımanlardan birini gerçekleştiriyor...

Çatışma bölgesinde bulunan Emine Kavasoğlu'nun haberine göre, Filistin Telekomünikasyon Şirketi, Gazze Şeridi'nde sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü ise, kara kuvvetlerinin bu gece Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını genişlettiğini söyledi.