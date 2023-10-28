CHP’nin utanç fotoğrafı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten her geçen gün biraz daha uzaklaşmasıyla kendi tabanından da ağır eleştiriler alan CHP, yine şaşırtmadı ve tepkileri haklı çıkardı. CHP Manisa Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma ve beraberindeki ilçe yöneticileri, utanç verici bir skandala imza attı.

GURURLA PAYLAŞTILAR

PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'nin yerine kurduğu Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi İlçe Başkanlığı'nı (HEDEP) ziyaret eden İlçe Başkanı Ayma ve CHP'li yöneticiler, terör örgütü PKK'nın kurucularından Mazlum Doğan'ın fotoğrafının önünde el sıkışıp fotoğraf çektirdi.

Paylaşılan karede, Mazlum Doğan'ın yanı sıra, Cumhuriyet'e karşı ilk ayaklanmalardan birini başlatan Şeyh Sait'in fotoğrafının da yer aldığı görüldü. Görüntü CHP'nin utanç fotoğrafları olarak kayıtlara geçti.

TURGUTLU'DA TEPKİ TOPLADI

Hüseyin Ayma ve CHP'li yöneticiler, bu pozları adeta gurur fotoğrafları gibi sosyal medyada paylaşmaktan da geri durmadılar. CHP Turgutlu İlçe Başkanlığı'nın söz konusu skandal fotoğraflara yer verdiği paylaşımında, HEDEP İlçe Başkanı İshak Ebem'e de "Nazik misafirperverliklerinden dolayı" teşekkür etmeyi ihmal etmemesi dikkat çekti. Bu arada ziyarette belediye bağımsız meclis üyesi Burhan Irk da yer aldı. CHP heyetinin bu ziyareti ve İlçe Başkanlığı'nın söz konusu fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından yayınlaması ilçede büyük tepki topladı.

ÖRGÜTÜN KURUCULARINDAN

PKK'nın 1978'de yaptığı kuruluş kongresinde sözde Merkez Komite üyeliğine seçilen Mazlum Doğan, 1979'de Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde terör örgütü adına faaliyet yürütürken yakalanmıştı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Diyarbakır Cezaevi'ne konulan Doğan, 1982'de 20 Mart'ı 21 Mart'a bağlayan gece, cezaevi koşullarının protesto etmek için kendisini ateşe verip yaktı. Mazlum Doğan, ölümünün ardından PKK terör örgütü tarafından nevruzun sözde sembolü olarak kabul edilmeye başlandı.