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Haberler Gündem Cumhuriyet tarihinin en önemli tanığı Yeni Asır

Cumhuriyet tarihinin en önemli tanığı Yeni Asır

19 Ağustos 1895 Yeni Asır Selanik’te Hamidiye Matbaası’nda “Asır” adıyla Abdurrahman Nafiz, oğlu Fazlı Necip ve yeğeni Abdurrahman Arif Bilgin tarafından yayımlanmaya başlayan gazetemiz Cumhuriyet tarihinin en önemli tanığı oldu. İşte tarihin akışını değiştirecek olaylar

HABER MERKEZİ
Cumhuriyet tarihinin en önemli tanığı Yeni Asır

- 29 EKİM 1923: Cumhuriyet doğdu. Saat 20.30'da 158 mebus oylamaya katıldı ve teklif oybirliği ile kabul edildi. Hemen arkasından yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 158 oyla ve ittifakla Gazi Mustafa Kemal Paşa, Reisicumhur oldu.

- 15 HAZİRAN-13 TEMMUZ 1926: Mustafa Kemal Paşa'ya İzmir'de suikast girişiminde bulunanların infazları, Hükümet Konağı önüne kurulan darağaçlarında yapıldı.

- 23 ARALIK 1930: Yedek subay Kubilay, mahalle bekçisi Hasan ile Şevki Efendileri şehit etti.

- 24 KASIM 1934: Soyadı Kanunu yürürlüğe girdi. Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya "Atatürk" soyadı verildi.

- 10 KASIM 1938: Atatürk vefat etti. İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığı'na seçildi.

- 1-3 EYLÜL 1939: 2. Dünya Savaşı başladı.

- 14 MAYIS 1950: Genel seçimlerde CHP seçimi kaybetti. Bayrak DP'nin eline geçti.

- 16 HAZİRAN 1950: Türkçeleştirilmiş ezanın, yeniden Arapça okunmasına dair 5665 sayılı kanun, TBMM'de kabul edildi.

- 27 MAYIS 1960: Ordu yönetime el koydu.

- 15 EYLÜL 1961: Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ın cezaları infaz edildi.

ABDULLAH ÖCALAN YAKALANDI

- 15-22 TEMMUZ 1974: 1975'in 13 Şubatı'nda da Kıbrıs Türk Federe Devleti ilan edildi.

- 12 EYLÜL 1980: Türkiye'de tek yetkili makam Silahlı Kuvvetler'di.

- 17 AĞUSTOS 1984: PKK terör örgütünün ilk eylemleri başladı.

- 18 NİSAN 1989: Türkiye'de ilk tüp bebek, İzmir'de Ege Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi'nde dünyaya geldi.

- 10 AĞUSTOS 1994: İlk Türk uydusu uzaya gönderildi.

- 16 ŞUBAT 1999: Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan yakalandı.

- 17 AĞUSTOS 1999: Marmara Bölgesi'nde Türkiye'yi yasa boğan şiddetli deprem meydana geldi. 17 bin 480 kişi öldü.

- 11 EYLÜL 2001: ABD'de teröristler, kaçırdıkları yolcu uçaklarıyla 3 intihar saldırısı yaptı. Dünya Ticaret Merkezi'ni yerle bir ettiler, binlerce insan öldü.

- 3 KASIM 2002: Genel seçimlerde AK Parti 363 milletvekilliği kazanarak tek başına iktidar oldu.

BAŞKANLIK SİSTEMİNE GEÇİLDİ

- 28 AĞUSTOS 2014: Milletin zaferi. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin halk tarafından seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı oldu.

- 15 TEMMUZ 2016: FETÖ cuntasının alçakça darbe girişimine milli iradeden ağır tokat geldi.

- 26 AĞUSTOS 2016: Yavuz Sultan Selim köprüsü açıldı.

- 5 ARALIK 2016: Göktürk Uydusu uzaya fırlatıldı. GÖKTÜRK-1 uydusu, Fransız Guyanası'ndan fırlatıldı.

- 31 OCAK 2017: Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren Avrasya Tüneli faaliyete başladı.

- 12 HAZİRAN 2018: Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) açıldı.

- 24 HAZİRAN 2018: Tarihi erken seçimlerde Başbakanlık görevi sona erdi. Başkanlık sistemine geçildi.

- 11 TEMMUZ 2018: Adnan Oktar ve ekibine yönelik operasyon düzenlendi.

- 25 ŞUBAT 2019: Türk bilim insanları tarafından Antarktika'ya geçici bilim üssü kuruldu.

- 27 ARALIK 2019- TOGG yerli otomobil tanıtıldı.

- 11 MART 2020: Türkiye'de COVID-19 pandemisi başladı.

- 10 TEMMUZ 2020: Ayasofya camii olarak ibadete açıldı.

- 30 EKİM 2020: Ege Denizi'nde 6,9 büyüklüğünde deprem ve etkisiyle tsunami gerçekleşti. 117 kişi hayatını kaybetti,

- 8 EYLÜL 2022: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth vefat etti.

- 7 KASIM 2022: Laboratuvarda üretilen kan insana nakledildi.

- 6 ŞUBAT 2023: Kahramanmaraş'ta merkezli 11 ilde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Yaklaşık 50.500 kişi öldü.

- 20 NİSAN 2023: Karadeniz'den yaklaşık 170 kilometre açıkta keşfedilen 710 milyar metreküp doğalgaz karaya ulaştırıldı.

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