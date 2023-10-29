Cumhuriyet tarihinin en önemli tanığı Yeni Asır

- 29 EKİM 1923: Cumhuriyet doğdu. Saat 20.30'da 158 mebus oylamaya katıldı ve teklif oybirliği ile kabul edildi. Hemen arkasından yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 158 oyla ve ittifakla Gazi Mustafa Kemal Paşa, Reisicumhur oldu.

- 15 HAZİRAN-13 TEMMUZ 1926: Mustafa Kemal Paşa'ya İzmir'de suikast girişiminde bulunanların infazları, Hükümet Konağı önüne kurulan darağaçlarında yapıldı.

- 23 ARALIK 1930: Yedek subay Kubilay, mahalle bekçisi Hasan ile Şevki Efendileri şehit etti.

- 24 KASIM 1934: Soyadı Kanunu yürürlüğe girdi. Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya "Atatürk" soyadı verildi.

- 10 KASIM 1938: Atatürk vefat etti. İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığı'na seçildi.

- 1-3 EYLÜL 1939: 2. Dünya Savaşı başladı.

- 14 MAYIS 1950: Genel seçimlerde CHP seçimi kaybetti. Bayrak DP'nin eline geçti.

- 16 HAZİRAN 1950: Türkçeleştirilmiş ezanın, yeniden Arapça okunmasına dair 5665 sayılı kanun, TBMM'de kabul edildi.

- 27 MAYIS 1960: Ordu yönetime el koydu.

- 15 EYLÜL 1961: Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ın cezaları infaz edildi.

ABDULLAH ÖCALAN YAKALANDI

- 15-22 TEMMUZ 1974: 1975'in 13 Şubatı'nda da Kıbrıs Türk Federe Devleti ilan edildi.

- 12 EYLÜL 1980: Türkiye'de tek yetkili makam Silahlı Kuvvetler'di.

- 17 AĞUSTOS 1984: PKK terör örgütünün ilk eylemleri başladı.

- 18 NİSAN 1989: Türkiye'de ilk tüp bebek, İzmir'de Ege Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi'nde dünyaya geldi.

- 10 AĞUSTOS 1994: İlk Türk uydusu uzaya gönderildi.

- 16 ŞUBAT 1999: Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan yakalandı.

- 17 AĞUSTOS 1999: Marmara Bölgesi'nde Türkiye'yi yasa boğan şiddetli deprem meydana geldi. 17 bin 480 kişi öldü.

- 11 EYLÜL 2001: ABD'de teröristler, kaçırdıkları yolcu uçaklarıyla 3 intihar saldırısı yaptı. Dünya Ticaret Merkezi'ni yerle bir ettiler, binlerce insan öldü.

- 3 KASIM 2002: Genel seçimlerde AK Parti 363 milletvekilliği kazanarak tek başına iktidar oldu.

BAŞKANLIK SİSTEMİNE GEÇİLDİ

- 28 AĞUSTOS 2014: Milletin zaferi. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin halk tarafından seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı oldu.

- 15 TEMMUZ 2016: FETÖ cuntasının alçakça darbe girişimine milli iradeden ağır tokat geldi.

- 26 AĞUSTOS 2016: Yavuz Sultan Selim köprüsü açıldı.

- 5 ARALIK 2016: Göktürk Uydusu uzaya fırlatıldı. GÖKTÜRK-1 uydusu, Fransız Guyanası'ndan fırlatıldı.

- 31 OCAK 2017: Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren Avrasya Tüneli faaliyete başladı.

- 12 HAZİRAN 2018: Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) açıldı.

- 24 HAZİRAN 2018: Tarihi erken seçimlerde Başbakanlık görevi sona erdi. Başkanlık sistemine geçildi.

- 11 TEMMUZ 2018: Adnan Oktar ve ekibine yönelik operasyon düzenlendi.

- 25 ŞUBAT 2019: Türk bilim insanları tarafından Antarktika'ya geçici bilim üssü kuruldu.

- 27 ARALIK 2019- TOGG yerli otomobil tanıtıldı.

- 11 MART 2020: Türkiye'de COVID-19 pandemisi başladı.

- 10 TEMMUZ 2020: Ayasofya camii olarak ibadete açıldı.

- 30 EKİM 2020: Ege Denizi'nde 6,9 büyüklüğünde deprem ve etkisiyle tsunami gerçekleşti. 117 kişi hayatını kaybetti,

- 8 EYLÜL 2022: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth vefat etti.

- 7 KASIM 2022: Laboratuvarda üretilen kan insana nakledildi.

- 6 ŞUBAT 2023: Kahramanmaraş'ta merkezli 11 ilde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Yaklaşık 50.500 kişi öldü.

- 20 NİSAN 2023: Karadeniz'den yaklaşık 170 kilometre açıkta keşfedilen 710 milyar metreküp doğalgaz karaya ulaştırıldı.