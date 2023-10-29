Enerjide doğal gaz hamlesi

Türkiye denizlerde Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han gemileriyle sondaj, Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis gemileriyle ise sismik arama faaliyetleri yürütüyor. Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemileriyle denizlerde ilk sismik arama faaliyetlerine 2013'te başlandı. Söz konusu gemilerle Karadeniz, Akdeniz ve Marmara denizinde petrol ve doğal gaz kaynaklarına ilişkin veriler toplandıktan

sonra, Fatih ve Yavuz gemileriyle sondaj çalışmalarına başlandı.

İLK MÜJDE 2020'DE

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine 2017'de katılan ve Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih, 20 Temmuz 2020'de Karadeniz'deki ilk sondajını yaptı. Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda bir ay süren çalışma sonrası 21 Ağustos'ta ilk "müjde" geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini açıkladı. Söz konusu keşifle, denizlerde yürütülecek arama ve üretim faaliyetleri açısından yeni bir dönemin kapısı aralandı. 17 Ekim'de ilave 85 milyar metreküplük keşifle, Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz miktarı 405 milyar metreküpe yükseldi. Arama faaliyetlerine Amasra-1'de devam eden Fatih, 4 Haziran 2021'de Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Söz konusu keşifle birlikte ülkede doğal gaz rezervi 540 milyar metreküpe çıktı. Aralık 2022'nin sonuna doğru Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfedilerek toplam rezerv 710 milyar metreküpe yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 20 Nisan'da Zonguldak'taki Filyos Limanı'nda düzenlenen törenle Karadeniz gazı devreye alındı. Böylece Karadeniz'deki doğal gaz sahasından ilk sevkiyat yapıldı. Sakarya Gaz Sahası'nda şu an günlük üretim 4 milyon metreküpe ulaştı.

FSRU TESİSLERİ VE LNG

Doğal gaz alt yapısının önemli bileşeni durumundaki Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Üniteleri (FSRU) ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalleri boru hatlarına bağlı kalmadan farklı kaynak ve ülkelerden doğal gaz tedarik edilmesini sağlıyor.Türkiye sahip olduğu üç FSRU ve iki LNG işleme tesisiyle bu alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyor.