Kuruluş rotasına özel belgesel

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla Anadolu Ajansı'nın hazırladığı özel belgesel için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı Samsun'dan Ankara'ya uzanan Kurtuluş rotası, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'la kat edildi. Serkan Kaya'nın hazırlayıp sunduğu belgesel kapsamında Samsun, Havza, Amasya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Sivas, Kayseri, Kırşehir ve Ankara'daki çekimlerin sonunda 5 bölümlük "100. Yılında Kurtuluş Rotası" belgeseli tamamlandı.

2 BİN KARE FOTOĞRAF

Ekip 12 gün süren çekimlerde 3 bin 200 kilometre yolculuk yaptı. 9 kentte 15 saat görüntü kaydedilen projede 2 bin kareden fazla fotoğraf çekildi. Belgeselde, Anadolu Ajansı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden tarihe ışık tutan görüntüler de kullanıldı. Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un kullanıldığı çekimlerde, her ilde Milli Mücadele ile özdeşleşen binalardan görüntüler alındı, konunun uzmanı isimler Mustafa Kemal'in rota üzerindeki illerde yürüttüğü faaliyetleri hakkında detayları anlattı.

ERZURUM-SİVAS KONGRELERİ VE BİRİNCİ MECLİS BİNASI

Erzurum Kongresi'nin toplandığı Resim ve Heykel Müzesi ve Atatürk Evi Müzesi çekimlerinin yer aldığı belgeselin üçüncü bölümünde Erzurum Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Milli Mücadele'de Erzurum'u anlattı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Serap Bozbolat Ayan'ın röportajına yer verilen dördüncü bölümde ise Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi, Kayseri Atatürk Müzesi, Kırşehir'in Mucur ilçesi ile Beynam Köyü Atatürk Evi'nde çekimler yapıldı. "100. Yılında Kurtuluş Rotası" belgeselinin son bölümü, Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak faaliyet gösteren Birinci Meclis binasında Kurtuluş Savaşı Müzesi sorumlusu Fatma Hicret Un ile Cumhuriyet Müzesi Müdürü Bahar Çakırhan'ın röportajlarıyla çekildi.

BANDIRMA VAPURU'NDAN GAZİ MÜZESİ'NE

MUSTAFA Kemal'in Samsun ve Havza'daki çalışmalarının anlatıldığı ilk bölümde Tütün İskelesi, Bandırma Vapuru Müzesi, Gazi Müzesi, Kurtuluş Yolu, Havza Atatürk Evi, Çonoglu Bayram Efendi Konağı'nda çekimler yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, Atatürk'ün kullandığı makam arabasının bir benzerinin de kullanıldığı çekimlerde 19 Mayıs Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, o dönemde yaşananları anlattı.

Amasya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Serap Taşdemir'in, Milli Mücadele'de Amasya'nın önemini anlattığı ikinci bölümde ise Atatürk'ün Amasya'daki faaliyetleri ile Erzurum'a uzanan yolculuğunda yaşananlara yer verildi.