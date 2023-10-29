PTT’nin 100’üncü Yıl pulları hazır

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklama ile ülke tarihi açısından önemli gün ve olayların, PTT tarafından basılan pullara yansıdığını bildirdi. Uraloğlu, PTT'nin kendi posta pullarını ustaca tasarlayarak tedavüle sunduğunu belirterek, "Posta pulları, baskı teknolojilerinin gelişimiyle birlikte, görsel açıdan zengin bir hale getirilmeye çalışılmakta, yıllardır vatandaşlarımızın sevgi ve hasret dolu mektuplarının üzerinde yer almaktadır. PTT tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel olarak tasarlanan 7 bin 500 adet 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı' temalı seri numaralı blok anma pulu ile 100 bin adet 'Türkiye Yüzyılı' temalı blok anma pulu ve bu pula bağlı ilk gün zarfının ve Cumhuriyet'in ilanından bugüne kadar kuruluş yıl dönümlerinde tedavüle sunulmuş olan pulların görsellerinden oluşan kitapçığın bulunduğu portföy, 1 asra damgasını vuracak" dedi.

HAYATA GEÇEN PROJELER

Cumhuriyet'in ilanının belirli yıl dönümlerinde özel olarak tasarlanan pulların, Ankara'daki PTT Pul Müzesi'nde sergilendiğini ifade eden Uraloğlu, "PTT tarafından basılan pullar, vatandaşlarımızın özenle yazılmış mektuplarında yer almasının yanı sıra, basıldığı dönemin önemli olay ve gelişmelerini de gelecek nesillere aktaran tarihi bir belge niteliği de taşımaktadır. 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin ilanının 100'üncü yılına özel tasarlanan 100'üncü yıl pullarımızı da müze koleksiyonumuza ekleyerek, vatandaşlarımızın ilgisine sunacağız" ifadelerini kullandı.

UNUTULMAZ BİR HATIRA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca hayata geçirilen birçok projenin de PTT tarafından basılan pullara konu olduğuna değinen Uraloğlu, "Pullarda, Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Marmaray, Avrasya Tüneli, Çamlıca Kulesi, Çanakkale Köprüsü, hızlı tren gibi mega projeler de yer alıyor. Bakanlığımızın başarılı çalışmaları, PTT tarafından basılan pulların üzerinde yer alarak gelecek nesillere aktarılması sağlanıyor ve unutulmaz bir hatıra olarak PTT Müzemizde sergileniyor. Vatandaşlarımız için aşk ve şevkle çalışmaya, pullara konu olacak unutulmaz projelere imza atmaya ve 21 yıldır yaptığımız eser ve hizmet siyasetine devam edeceğiz" dedi.