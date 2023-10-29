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Haberler Gündem Son dakika... Başkan Erdoğan duyurdu! Okullar 1 günlüğüne tatil edildi

Son dakika... Başkan Erdoğan duyurdu! Okullar 1 günlüğüne tatil edildi

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet kutlamaları sonrası yarın okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin 1 günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

AA
Son dakika... Başkan Erdoğan duyurdu! Okullar 1 günlüğüne tatil edildi

Son dakika...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin 1 günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Bayramı'mızı Cumhuriyet'imizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." ifadesini kullandı.

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