Türkiye böyle kutluyor

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; ilk olarak 1923'ten günümüze kadar Mehmetçiği anlatan fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açıldı. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mehmetçiklerle birlikte çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı sergide; Türk askerinin 100 yıllık zaman diliminde her türlü hava ve arazi koşullarında fedakarca icra ettiği görevlerden kesitler yer aldı. Sergi, 29 Ekim akşamına kadar ziyarete açık olacak.

SOLOTÜRK GÖSTERİ YAPACAK

Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, Hava Kuvvetlerinin gösteri ekipleri olan Solotürk ve Türk Yıldızları da 24-29 Ekim 2023 tarihleri arasında pek çok kentte uçuşlar gerçekleştirecek. Solotürk; 24 Ekim'de Trabzon ve Erzurum'da, 25-26 Ekim'de Adana'da, 27 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda, 28 Ekim'de Samsun, Sivas ve Elazığ'da gösteri yaptı. TÜrk Yıldızları ise 25 Ekim'de İzmir'deydi. 29 Ekim'de ise İstanbul ve Ankara'da Antalya'da gösteri yapacak.

AZERBAYCAN'DA TATBİKAT

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in 100'üncü doğum yılı olması nedeni ile Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin katılımıyla Bakü'de tatbikat gerçekleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk- 2023 adıyla gerçekleştirilen tatbikat ile Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri arasında dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek amaçlanıyor. Tatbikatı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de bizzat yerinden takip etti. 25 Ekim'de Bulgaristan, Slovenya, Arnavutluk ve Romanya'dan katılımlarla Bölgesel Oryantiring Müsabakası düzenlendi. 25 Ekim-31 Ekim 2023 tarihleri arasındaki müsabaka Antalya'da icra edilecek. Cumhuriyetin 100'üncü yılı kapsamında Romanya'dan Samsun'a ziyaret gerçekleştirilecek. Romanya Deniz Kuvvetleri fırkateyni REGINA MARIA (F222) 24-26 Ekim tarihleri arasında Samsun'a liman ziyareti yaptı.

ANKARA'DA ÖZEL ETKİNLİKLER

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla ağustos ayında illere gönderilen genelgeyle hazırlıkları başlatılan Cumhuriyet'in 100. yaşına özel tüm il ve yurt dışı temsilciliklerindeki etkinlikler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Haftası ve yıl içerisinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele kahramanları ve vatan sevgisini konu alacak şekilde planlandı. Okul ve kurumlarda düzenlenen programlara mülki idare erkanı, şehit yakınlarının ve gazilerin katılmasına özen gösteriliyor. Ankara'da Cumhuriyet'in 100. yaşına özel tüm yıla yayılan 715 etkinlik planlandı. Cumhuriyet Bayramı kapsamındaki bu etkinlikler ile ilçelerde planlanan 185 etkinlik kitapçık olarak derlendi ve ilde görev yapan tüm yöneticiler de bu faaliyetlerde görevlendirildi. Bu kapsamda, Mamak Musiki Muallim Mektebi'nde 29 Ekim 2023 Pazar günü saat 19.30'da öğrencilerin sahne alacağı "Yüzyılın Nameleri" isimli konser düzenlenecek. 29 Ekim günü 7 bine yakın öğrenci, Anıtkabir Çelenk Sunma Töreni'nde bayraklarıyla beraber yerlerini alacak. Cumhuriyet'in 100. yılı anısına "100 kişilik bayrak grubu" özel kıyafetleriyle Anıtkabir törenlerine ve korteje katılacak. Kortejde 300 öğrenci, 50 öğretmen ve 100 kişilik bayrak grubu görev alacak. 30 Ekim saat 13.00'te MEB Şura Salonu'nda Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "100 Yıllık Yolculuk" adlı müzikal sahnelenecek ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek. Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında hazırlanan tanıtım filmi sosyal medya hesaplarında yayınlanacak. Ayrıca, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 29 Ekim günü Samsun İlkadım BİLSEM'de Türkiye Yüzyılı konseri düzenlenecek.

YARIŞMA VE SEMPOZYUM

Mardin'de ilkokul seviyesinde eğitim gören köy çocukları, Türkiye Yüzyılı Planetaryum Gösterisi ile uzay yolculuğunu deneyimledi. "Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimden İzler" sergisi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla 2 Ekim'de açıldı. Serginin giriş bölümünde, Cumhuriyet dönemi eğitim anlayışına temel oluşturması bakımından Osmanlı Devleti'nin son dönemine ait şehadetname, tasdikname, icazetname, defterler ve eğitim içerikli fotoğraflara; serginin devamında ise Cumhuriyet dönemindeki diploma, ders araç gereçleri ve fotoğraflara yer verildi. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Dijital Tarih Albümü" içerikleri, MEB'in yurt dışı temsilciliklerinin internet sayfaları ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN

BAKANLIK ayrıca yarın, ODTÜ Teknokent Yerleşkesi'ndeki Eğitim Teknolojileri, Kuluçka ve İnovasyon Merkezi'nde (ETKİM) Genç Girişimciler Programı düzenleyecek. Sosyal medyayı etkin kullanan girişimcilerin davet edileceği etkinlik EBA'da da yayımlanacak. Bakanlık ayrıca, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı temalı "Özel Eğitim Çocuk Dergisi" hazırladı. iller bünyesindeki faaliyetler arasında ise Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası, Türkiye Cumhuriyeti 100. Yılı Yarışmaları, bilim söyleşileri, gençlik yürüyüşleri gibi etkinliklerin yanı sıra, Cumhuriyet Kadınları Sergisi, Cumhuriyetin 100. Yılında Bilim İnsanları Minyatür Sergisi, müze ziyaretleri, 100. Yıl Spor Oyunları, 100. yıla özel özel hatıra ormanları gibi farklı etkinlikler de yer aldı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Tekin, Cumhuriyet'in 100. yaşının kutlanacağı 29 Ekim Pazar günü, bir grup öğrenciyle birlikte ilk TBMM'yi ziyaret edecek.