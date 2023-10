Başkan Erdoğan-Papa görüşmesinin derinliği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Papa'yı araması sonuç verdi. Papa Franciscus harekete geçti, "Silahlar dursun. Durun kardeşlerim: Savaş her zaman bir yenilgidir; her zaman, her zaman!" diyerek dinsel ve siyasal gücünü devreye soktu.

Başkan Erdoğan, gaddar Netenyahu'nun mağdur Filistinlilere insanlık dışı saldırılarını durdurmak ve ateşkesi sağlamak amacıyla gerçekten ve yürekten yoğun diplomasi yürütüyor. Bu kapsamda Erdoğan, dünyanın her kıtasından 40'a yakın Cumhurbaşkanı-Başbakan ile görüştü. Bu görüşmelerin içinde birisi diğerlerinden çok ötede olan Katolik Hıristiyanların ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile yaptığı görüşmeydi.

Erdoğan'ın Papa'yı aramasının anlam ve önemi vardı.

Başkan Erdoğan'ın çok kıymetli PAPA hamlesi, Gaddar Netenyahu'nun dinsel referansları kullanmasını, katliamlarıyla bir İSLAM-HIRİSTİYAN savaşına döndürme tezgahlarını önlemeye yönelikti. Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik HİÇBİR KUTSAL METİNDE yeri olmayan saldırılarının katliam boyutuna ulaştığını, uluslararası toplumun yaşananları görmezden gelmesinin insanlık adına utanç verici olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle ÜÇ SEMAVİ DİNİN KUTSAL MEKANLARINI BARINDIRAN BÖLGEDE BARIŞIN SAĞLANMASI için büyük çaba gösterilmesini istedi.

Erdoğan'ın Papa'yı aramasının elbette tarihi özelliği vardı.

Bilindiği gibi Papa, Katolik kilisesinin en yüksek ruhani reisi ve Vatikan Devleti'nin başkanı olan şahsa verilen dinî-siyasî unvandır. Papa dinî açıdan dünyadaki bütün Katoliklerin başı ve Vatikan Devleti'nin yöneticisidir.

Etkisi çok yüksektir. Özellikle İsrail'in arkasındaki ABD üzerinde çok etkili bir konumu vardır.

Gaddar Netenyahu'nun dinsel referanslı saldırılarını önleme açısından gerekli olacağı bir gerçektir.

TEVRAT'IN YEŞAYA KEHANETİ

Netanyahu'nun, Hamas'a karşı Tevrat'ın "Yeşaya" kitabındaki kehaneti göreceklerini söylemesinin arka planına dikkatle bakmalıyız.

İşaya, Tanah'ta Yeşaya ismiyle bahsolunan bir peygamberdir.

Adı "Yehova'nın kurtuluşu" anlamına gelir. İşaya (Yeşaya) Kitabı, Eski Ahit'in bir parçasıdır ve İncil'in de içinde bulunduğu Hristiyan Kutsal Kitabı'nın önemli bir bölümüdür.

İşaya, İbranice İncil'deki son peygamberlerin ilki ve Hıristiyan Eski Ahit'teki Büyük Peygamberlerin ilkidir. Kitabın, M.Ö. 8. yüzyıl peygamberi İsiah (İşaya) ben Amoz'un sözleri olduğu belirtilmektedir.

Kitabın Deutero-Isaian kısmı, Tanrı'nın, zalimi (Babil) yok edecek kraliyet kurtarıcısı (bir mesih) aracılığıyla Kudüs'ü nasıl dünya çapındaki yönetiminin merkezi haline getireceğini anlatır.

İşaya'nın bu kehanetlerinden bazıları şunlardır: Mesih'in Gelişi, İsrail'in Geleceği: İşaya, İsrail halkının tarih boyunca yaşayacağı zorluklardan ve sürgünden bahseder, ancak sonunda Tanrı'nın onları kurtaracağını ve topraklarına geri getireceğini kehanet eder.

SÖZDE VAAT EDİLMİŞ

Gaddar Netenyahu'nun mağdur Filistinlileri yok etme çabalarının ardında sözde vaat edilmiş topraklar kehaneti de yatmaktadır. Siyonist İsrail'in KUDUS'Ü başkent yapma çabaları bir sonuç değil, yüzyıllardır yürütülen JEOPOLİTİK PROJELERİN ara istasyonudur. Son istasyon, sözde vaat edilmiş topraklar düşüncesiyle Nil'den (Mısır) Fırat'a kadar (Türkiye) Müslüman dünyanın kalbinde BÜYÜK İSRAİL'dir.

Hatırlayalım. ABD'nin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının üzerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN yaptığı açıklamada, "Bu işin arkasında Evanjeliklerin olduğunu biliyoruz" demişti.

Evanjelikler, Hristiyan Siyonizmi'dir.

Kendilerini, İsa Mesih'in geri döneceği ortamı hazırlamak üzere Tanrı tarafından seçilmiş bir grup olarak görüyorlar.

Eski Ahit'te geçen bir bölüm, Evanjelistlerin ve Siyonistlerin ele geçirmek istediği toprakları göstermektedir.

ABD-Evenjelistlere göre, insanlığın kaderi ilahi bir senaryo ile önceden belirlenmiştir.

6 TANE ALAMET VAR

İsa'nın yeryüzüne dönebilmesi için gelişini sağlayacak alametlerin tamamlanması gerektiğine inanmaktadırlar. Şöyle:

1. Yahudilerin Filistin'e geri dönmeleri (olarak değerlendirilmektedir).

2. Büyük İsrail'in kurulması "Irak ve Afganistan'ın işgal edilmesi, Suriye'nin DAEŞ'e karşı savaş görüntüsü altında teröristlere adeta teslim edilmesi, İran işgal etme planları ve Irak'ın kuzeyi ile Güneydoğu Anadolu bölgemizi içine alan bir ABD aparatı PKK devleti kurma niyetlerini de bu çerçevede değerlendirebiliriz.) 3. 4. 5. 6. Armageddon Savaşı Evanjeliklerin İnandıkları Eski Ahit'e göre kıyamet (Armegedon) savaşında İsa Mesih Kudüs'e inecek ve kendisine inananlarla birlikte "Tanrı Krallığı" adını verdikleri bir devlet kuracak.

SONUÇ

İşaya Kitabı, Eski Ahit'in peygamberlik metinleri arasında önemli bir yer tutar. Bu kehanetler, tarihsel ve teolojik açıdan büyük bir öneme sahiptir ve hem Hristiyan hem de Yahudi inancını şekillendirmiştir.

Israil Başbakanı Gaddar Netanyahu, YEŞAYA KEHANETİNİ kullanarak Hıristiyan Batı'yı dini referansla Yahudilerle aynı pota içinde göstererek kirli bir hedefe yürümektedir.

Jeopolitik hedefleri olan Gaddar Netanyahu'nun katliamları ve soykırımları gizlemek amacıyla, dinsel referanslarını kullanması karşısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Papa'yı araması çok önemli bir hamleydi.

Bundan dolayı Başkan Erdoğan'ın Papa ile görüşmesinin derinliği bulunuyor.

Dinsel ve siyasal olarak Papa'nın devreye girmesine yönelik mesaj verilerek Gazze saldırılarının arka planı Türkiye tarafından ortaya konulmuştur.

EVET. GADDAR NETANYAHU CİĞERİNİ BİLİYORUZ.