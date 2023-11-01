Çocuk mezarlığı Gazze

İSRAİL'İN saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 219 artarak 8 bin 525 oldu. Ölenlerin 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7-26 Ekim tarihleri arasında, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin isimleri, kimlik bilgileri ve yaşlarının yer aldığı 212 sayfalık bir rapor yayımladı. Rapora göre, 7-26 Ekim tarihlerinde İsrail saldırılarında, ölen 7 bin 28 kişinin 2 bin 913'ünü çocuklar oluşturuyor. İsrail saldırılarında, henüz bir yaşını tamamlamamış 133 bebek, 1 yaşındaki 153, 2 yaşındaki 158 bebek olmak üzere 444 bebek yaşamını yitirdi.

2 BİN 187'Sİ KADIN

İSRAİL bombardımanlarında, 3 yaşındaki 171, ilköğretim çağındaki (4-13 yaş) bin 527, lise çağındaki (14-17 yaş) 523 çocuk hayatını kaybetti. Saldırılardaki can kayıplarının 2 bin 187'sini kadınlar oluştururken, 60 yaş üzeri de 462 kişi öldürüldü. Raporda, saldırılarda ölen 281 kişinin ise kimliğinin tespit edilemediği kaydedildi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, "Gazze'de artan çocuk ölümlerinden endişe duyuyoruz. Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

63 BM ÇALIŞANI 36 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 30 Ekim Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında 63 çalışanının öldüğünü duyurdu. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 35, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

BİR GECEDE 69 KİŞİ CAN VERDİ

İsrail'in önceki gece saatlerinde Nuseyrat Mülteci kampına hava saldırısı gerçekleştirdiği, en az 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin merkezinde Deir el-Balah'taki Zevayda bölgesinde Hamdan ailesine ait evi hedef aldığı saldırıda ise 18 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Abu Shamala ailesinin evine düzenlediği saldırıda da en az 18 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Refah'ta Hicazi ailesine ait bir eve gerçekleştirilen saldırının ise 9 can kaybına yol açtığı kaydedildi. Gazze şehrindeki Zeytun Mahallesi'ne yönelik saldırıda da en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminde bir binanın vurulması sonucu aralarında 6 yaşında bir çocuk dahil 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin yaralandığı öğrenildi. Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Cibaliya mülteci kampına düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı.

HAMAS: İSRAİL ARAÇLARINI VURDUK

HAMAS'IN askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, İsrail askerleriyle Gazze'nin güneyinde çatışmalar yaşandığı, El Yasin 105 füzeleriyle İsrail'e ait 4 askeri aracın vurulduğu ifade edildi. Ayrıca Gazze'nin kuzeybatısındaki 2 İsrail tankının ve buldozerinin de füzelerle hedef alındığı aktarıldı.

ABD SENATOSUNDA BOYALI EYLEM

İSRAİL'E destek veren ABD, yeni bir hamle daha yaptı. ABD yönetimi tarafından, İsrail için 14,3 milyar dolarlık yardım paketini içeren yasa tasarısı gündeme getirildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın senatoda yaptığı konuşma sırasında, İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi. Senato'da yardımı onaylamayan bazı protestocuların kollarına kırmızı boya sürerek 'Gazze' yazdığı görüldü.

İZMİR'DE YAŞAYAN FİLİSTİNLİ AVUKAT ENDİŞEYLE BEKLİYOR

İzmir'e yerleşip Türk vatandaşı olan Filistinli avukat Nasser Hajjar (56), İsrail'in Filistin'e yönelik yaptığı saldırılardan bir süre sonra Gazze'deki ailesinden haber alamadı. Avukat, ailesinden gelecek umutlu bir haberi bekliyor. Hajjar, "İnternet zayıf olmasına rağmen bir şekilde konuşuyorduk; fakat son iki üç gündür hiç iletişim kuramıyoruz. Aileme ulaşamıyorum. Gazze'deki; teyzem, teyzemin oğlu, çocuğu ve torunu ölmüş. Biz artık aileden gelen kötü haberleri tesadüfen öğreniyoruz. Benim abimin kızı da 3 aylık hamileyken şehit oldu. Babasıyla vedalaşamadan öldü ve gömüldü. Abim topal ayağıyla 15 kilometre yürüyerek kızını görmeye gitti; fakat göremedi. Bu ve bunun gibi hikayeler de bitmiyor. Böyle bir acıyı kimse yaşamadı" şeklinde konuştu.