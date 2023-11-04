Polat çiftinin soruşturmasında 7 şüpheli daha yakalandı

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7 kişi daha gözaltına alındı. Zanlılar yarın adliyeye sevk edilecek. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve eşi Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirledi.

HESAPLARA BLOKE

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Genişletilen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalandı. Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu toplam 24 şüphelinin İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Şüphelilerden 8'inin ifade işleminin tamamlandığı öğrenilirken, zanlıların yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

SORUŞTURMA BANU PARLAK'A UZANDI

Dilan Polat'la yaşadığı polemik ve iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, İstanbul Havalimanı'na giderken uygulama noktasında durduruldu. Kooperatif dolandırıcılığından hakkında arama kararı olan Parlak, gözaltına alındı. Öte yandan Banu Parlak, dün sosyal medya hesabından Dilan Polat'ın gözaltı görüntüleriyle alay ettiği anları paylaşmıştı. Havalimanındaki Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Binası'nda SEGBİS sistemi yoluyla hakim karşısına çıkan Banu Parlak, mahkemenin ardından serbest bırakıldı.