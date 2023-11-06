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Haberler Gündem ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy duyurdu: 2024 sınav takvimi belli oldu

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy duyurdu: 2024 sınav takvimi belli oldu

Son dakika... ÖSYM Başkanı Ersoy, sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını açıkladı. ÖSYM binlerce öğrencinin merakla beklediği 2024 sınav takvimini yayımlandı. Takvimle birlikte YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri de belli oldu. Peki, YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman yapılacak?

HABER MERKEZİ
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy duyurdu: 2024 sınav takvimi belli oldu

ÖSYM 2024 Sınav Takvimi açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden paylaşıldı.

YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıkladığı "2023 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) 8-9 Haziran'da yapılacak.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran'da, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan'da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta, KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak." dedi.

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